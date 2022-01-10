في عيد ميلادها.. سر رشاقة سميرة سعيد وأبرز إطلالاتها الجميلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

واحدة من أهم وأبرز المطربات على الساحة الفنية، لموهبتها الكبيرة، بالإضافة إلى إنها تحافظ على رشاقتها وجمالها، هي المطربة سميرة سعيد التي تحتفل بعيد ميلادها الـ 64.

وفي التقرير نستعرض لكم أبرز إطلالات المطربة سميرة سعيد في عيد ميلادها وسر رشاقتها وجمالها.

جاكيت أحمر:

أطلت المطربة شميرة سعيد بجاكيت باللون الأحمر ونسقت أسفله توب وبنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

فستان أخضر:

تألقت بفستان قصير باللون الأخضر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت معه إسكارف بنفس اللون.

فستان موف:

وظهرت بفستان باللون الموف بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

بلوزة وجيب كاروهات:

كما ارتدت بلوزة باللون الأبيض مع جيب كاروهات باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

بلوفر أصفر:

وأطلت أيضا ببلوفر باللون الأصفر مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

فستان أزرق:

وظهرت بفستان باللون الأزرق بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

فستان بيبي بلو:

وتألقت بفستان باللونين البيبي بلو والأحمر مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

ما سر رشاقة وجمال المطربة سميرة سعيد؟

من أهم ما تقوم به الفنانة سميرة سعيد، هي المداومة على ممارسة الرياضة، وخاصة رياضة السباحة التي تعتبر من أحب الرياضات لها، إلى جانب اتباع أنظمة غذائية بعيدة عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون، والأملاح، بالإضافة إلى تناول كمية كبيرة من الماء، حيث تتعدى الـ 8 أكواب يومياً.