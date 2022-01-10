مواليد هذه الأبراج تعشق السيطرة على الآخرين.. هل أحدهم في حياتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

العلاقات معقدة للغاية خاصة بين الرجل والمرأة، فلا توجد علاقة دون مشاكل، وتنبع معظمها بشكل رئيسي من الأنا وانعدام الأمن وحب الرجال للسيطرة.

وفي هذا التقرير سنكشف لكم أكثر الرجال حباً لسيطرة على شريك حياتها وفقاً لعلم الفلك والأبراج، وذلك كما ورد في موقع "timesoindia".

-العقرب

من أهم السمات التي تميز رجل برج العقرب، أنه شخص مستقل، مُحارب يعشق فرض سيطرته بكل إرادة، ودائما ما يكون مبالغ في مشاعره .

- الجدي

رجل الجدي بارع في السيطرة على من حوله بالاعتماد على أسلوب الإقناع، فذلك يمنحه القدرة التي تجعله يقنع أي فرد بأي شيء.

- الأسد

رجل الأسد يريد فرض سيطرته وارادته، ولكن عندما يشعر أن الآخر أنزعج منه، سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وربما يقدم الاعتذارات له.