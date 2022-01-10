آخرها حريق منزل سهير رمزي.. 7 أضرار جسيمة تسببها الدفاية داخل المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تعرض منزل الفنانة سهير رمزي لحريق بسبب مدفأة متواجدة داخل المنزل.

ونشرت الفنانة الكبيرة سهير رمزي، عبر "إنستجرام"، فيديو لتلفيات منزلها، وكان مصحوبا بصوت يردد "يا ستار يا رب الحمد لله"، كما كتبت هي تعليقا قالت فيه: "الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل حريق بالمنزل اليوم صباحا".

وطمأنت جمهورها قائلة "إحنا الحمد لله بخير ودي أهم حاجة.. الحمدلله إنها جت على أد كدا".

ويرتبط دوما فصل الشتاء عند كثيرون بتشغيل "الدفاية" داخل الغرفة خلال الأجواء شديدة البرودة، لتساعد الجسم على التدفئة والتخلص من البرد، ولكن بالرغم من أهميتها لدى البعض إلا أنها تسبب أضرارًا جسيمة.

وهو ما دفعنا لنذكر لكم أضرار الدفاية في المنزل، والتي من أخطرها حدوث حرائق، خلال السطور التالية وفقًا لموقعي "the health site" و "Dailymedical".

- حوادث الحرائق

من أسوأ المخاطر التي تسببها المدفأة داخل الغرفة، مثلما سمعنا عن حادث حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق في الساعات الأولى من صباح اليوم، والذي أسفر عن رحيل والداه أحمد توفيق، بعدما أصيب باختناق الحريق.

المدفأة تتسبب في الحريق عند وضعها على السجاد والموكيت، وعدم اتخاذ مسافة كافية لا تقل عن 50 سم بين المدفأة والأقمشة والستائر، أو وضعها بجوار المفروشات أثناء النوم.

- الاختناق وجفاف الجلد

من أكثر مشاكل استخدام المدفأة الكهربائية، إذ يعمل الهواء الخارج من المدفأة، على حرق الأكسجين وتقليل الرطوبة الطبيعية للغرفة، ويحوّل الهواء الطبيعي إلى جاف، وبالتالي قد تسبب اختناقًا خصوصًا إذا كنت نائمًا، ويؤدي إلى جفاف وخشونة الجلد، فضلًا عن حدوث حكة واحمرار في الجلد إذا كان الشخص يعاني من حساسية بالجلد.

- التسمم

يمكن أن يتسبب غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن المدفأة فى التسمم، وهو عبارة عن غاز ناتج من احتراق الوقود المتسرب في الهواء، هذا الغاز نستنشقه عند النوم دون أن نشعر ونتعرض لخطر التسمم منه.

- الربو لمرضى الجهاز التنفسي

انخفاض الرطوبة في الهواء، يؤدى إلى تنفس الهواء الجاف الذي يسبب اضطرابًا في الجهاز التنفسي للمرضى، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية، ونزيف الأنف بسبب جفاف الأغشية.

- جفاف العينين

تقليل الرطوبة يسبب أيضًا جفاف العين، وانسداد الأنف، لذا عليك وضع وعاء من الماء في زاوية من زوايا الغرفة لتعويض الرطوبة المفقودة، وشرب الكثير من السوائل لتحمي نفسك من الجفاف.

- انتشار العدوى

جفاف الهواء بالمنزل يسبب أيضًا جفاف الأغشية المخاطية الرطبة، وبالتالي دخول الغبار والعوامل المسببة للعدوى الجهاز التنفسي ويسبب ذلك فى الإصابة بالتهاب رئوي، فضلًا عن ارتفاع فرص الإصابة بالأمراض المعدية.

- تهدد طفلك بمخاطر جسيمة

أضرار المدفأة على الكبار، هي ذاتها على الأطفال، وأبرزها الاختناق، ويجب أن تعلم أن جميع أنوع الدفايات تتسبب في الإصابة بنزلات البرد كونها تغير درجة حرارة الغرفة عن الجو الخارجي، وعند الخروج المفاجئ تقل حركة الأهداب بالجهاز التنفسي، وبالتالي تسبب نشاط للبكتريا، ويمكن أن ينتج عنها الإصابة بنزلات البرد.

وهناك أطفال تعاني من الحساسية سواء كانت حساسية الصدر أو الأنف أو العين أو الحساسية الجلدية، وبسبب تغيرات درجة الحرارة التي تسببها المدفأة تزيد من نشاط الحساسية في الجسم.