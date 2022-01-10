بعد رحيل وائل الإبراشي.. أسباب وأعراض كورونا طويلة الأمد المؤدية للوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

توفي مساء الأحد الإعلامي وائل الإبراشي بعد صراع مع مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا لأكثر من عام.

وأصيب الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا في 24 ديسمبر 2020، وعلى إثر ذلك تم نقله للمستشفى، حيث تسبب الفيروس في تآكل جزء كبير من الرئتين.

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 الأعراض طويلة الأمد لفيروس كورونا والتي قد تسبب الوفاة، وفقا للدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

الوفيات من متلازمة كوفيد طويل الأمد نادرة

تسمى أيضاً متلازمة ما بعد كوفيد-1 ، و متلازمة كوفيد المزمنة

من مضاعفات التعافي البطيء

• أعراض فيروس كورونا ليست ثابتة في كل المصابين، يعاني البعض مرض كوفيد الشديد أو البسيط أو الخطير.

ولا يعاني الأغلبية وهم حوالي 85% من المصابين من أي أعراض أو أنهم يشعرون بأعراض خفيفة فقط.

• الغالبية يتعافون بسرعة خلال بضعة أسابيع.

• لوحظ أن بعض الحالات المتعافية والتي أصبحت نتائج الاختبارات لها سلبية تعانى من بعض الشكاوى وبعضها طويل الأمد نسبياً.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإن كوفيد طويل الأمد يحدث في الذين لديهم تاريخ من الإصابة المحتملة أو المؤكدة بـفيروس كورونا، وعادةً ما تكون 3 أشهر من ظهور كوفيد مع الأعراض والتي تستمر لمدة شهرين على الأقل، ولا يمكن تفسيرها من خلال تشخيص بديل.

وقد يعاني المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى سابقًا من أعراض مستمرة في غضون 10-14 أسبوعًا بعد الإصابة بـكوفيد مقارنة بالأفراد الذين لم يدخلوا المستشفى.

ويصيب كوفيد طويل 30٪ من المرضى، لفترة تمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر، وأحياناً 12 شهرا.

وهناك عدة عوامل ترتبط بشدة أعراض كوفيد طويل الأمد:

الجنس: أكثر في الإناث

السمنة

خلل في نظام المناعة

وقد يؤدي الالتهاب الحاد إلى خلل في نظام المناعة، ما يؤدي إلى حالة التهابية مزمنة، ويمكن أن تؤدي هذه الزيادة المزمنة في الالتهاب إلى الأعراض المستمرة في مرضى كوفيد فترة طويلة.

علاوة على ذلك، قد يُظهر بعض المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى سابقًا اعراضاً شديدة أشد من غيرهم.

• وجود مرض مزمن: خاصة في المسنين يزيد من خطر التعرض لمشاكل صحية طويلة الأمد بعد كورونا.

• البعض يعانى من بعض الأعراض لأسباب غير معروفة بدقة بعد التعافي المبدئي، تلعب المناعة والأمراض المصاحبة والعمر وشدة مرض كوفيد-19 أدواراً في ذلك.

• أكثر الأعراض بين المتعافين من فيروس كورونا كوفيد-19

1. الشعور بالتعب الشديد والإعياء لأكثر من عام بعد دخول المستشفى بفيروس كورونا.

2. فقدان حاسة التذوق

3. فقدان حاسة الشم

4.ضيق التنفس، وألم في الصدر لأكثر من عام بعد التعافي.

5. الصداع

6. الأرق

7. آلام المفاصل

8. السعال

9. الحمى

10. مشاكل في الذاكرة أو التركيز

11. ضباب الدماغ

12. مشاكل في النوم

13. طفح جلدي

14. تساقط الشعر

الأعراض الخطرة لكوفيد طويل الأمد التي قد تسبب الوفاة:

شكاوى قلبية:

ربما تحدث مضاعفات طويلة الأمد في عضلة القلب، ما قد يزيد ذلك من خطر التعرض لمضاعفات قلبية أخرى في المستقبل.

وقد يزيد مرض كوفيد- 19 من احتمال تكوين الجلطات، التي ربما تسبب سكتات دماغية أو نوبات قلبية بسبب سد الجلطات الصغيرة الأوعية الدموية الدقيقة في عضلة القلب.

أغلب الضرر الذي يصيب القلب نتيجة لفيروس كوفيد 19 سببها جلطات صغيرة تسد الأوعية الدموية الدقيقة (الشعيرات الدموية) في عضلة القلب.

وقد تضر الجلطات الدموية أيضاً الرئتين والساقين والكبد والكليتين.

التليف الرئوي

تشمل مضاعفات التليف الرئوي:

ارتفاع ضغط الدم في الرئتين، وتؤثر هذه الحالة فقط على الشرايين في الرئتين. يبدأ عندما يتم الضغط على الشرايين والشعيرات الدموية بواسطة النسيج المتليف، مما يؤدي إلى زيادة المقاومة لتدفق الدم في الرئتين.

وهذا بدوره يرفع الضغط داخل الشرايين الرئوية والبطين الأيمن.

بعض أشكال ارتفاع ضغط الدم الرئوي تزداد سوءًا بشكل تدريجي وتكون قاتلة في بعض الأحيان.

فشل القلب

الفشل التنفسي، و توقف التنفس، هذا غالباً ما يكون المرحلة الأخيرة من مرض الرئة المزمن، و يحدث عندما تنخفض مستويات الأكسجين في الدم بشكل خطير.

سرطان الرئة.

التليف الرئوي يزيد أيضا من خطر الإصابة بسرطان الرئة.