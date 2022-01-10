حسب برجك.. كيف ستبدو صحتك في العام الجديد ومن يجب عليه الحذر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تعتبر الحالة الصحية من الأمور التي تشغل كثير من الأشخاص، وإذا كنت ممن يهتمون بالأبراج والفلك؛ فيمكن للأبراج أن تخبرك عن الأحوال الصحية لعام 2022، وفقا لموقع

"onlymyhealth".

- الحمل:

يُنصح بتوخي الحذر لأن النصف الأول من العام، تعاني من بعض المشاكل الصحية خاصةً ما يتعلق بالأسنان والحلق، لذا يفضل تجنب الوجبات السريعة غير الصحية.

- الثور:

هذا العام سوف يسبب المزيد من المخاوف من الضغط النفسي والعاطفي، سيكون هناك ضعف عام دون سبب واضح، بالإضافة إلى ذلك، ستظهر مشاكل المعدة في منتصف العام.

- الجوزاء:

سيحظى مواليد الجوزاء بسنة جيدة فيما يتعلق بالصحة، لكن احذروا خلال الأشهر مارس وأبريل ويوليو، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

سوف يعانون من مشاكل في العظام والأعصاب، والإصابة بنزلات البرد والسعال المتكررة في هذه الأشهر.

- السرطان:

سيواجه مولود السرطان فترة من الاضطرابات والضعف من الناحية الصحية، لكن ستهدأ هذه الأعراض بمرور الوقت.

- الأسد:

يوصي مواليده بممارسة تمارين اليوجا والاسترخاء، وذلك للتغلب على المضاعفات الصحية التي يتعرضونها إليها. كما يجب على مرضى السكري أن يكونوا حذرين بشأن ما يستهلكونه من أطعمة.

- العذراء:

يتعرض أصحاب هذا البرج إلى بعض المشاكل الصحية في شهري مارس وأبريل، خاصةً الأشخاص الذين يعانون من مشكلات متعلقة بالأعصاب قد يكونون مضطربين كثيرًا.

وتظهر مشاكل الأذن والأنف والحنجرة بشكل شائع في هذا الوقت.

- الميزان:

ستكون الصحة جيدة هذا العام ولا تشير إلى وجود أمراض خطيرة، لكن يجب الانتباه إلى الصحة جيدا خلال شهر مارس، عن طريق تناول طعام صحي.

بالإضافة إلى يتسبب عبور كوكب (الزهرة) أيضًا في حدوث مشاكل معينة تتعلق بالجلد أو الهرمونات في الجزء الأخير من العام ، ولكنها لا تدوم طويلاً إذا تم أخذ العلاج الطبي المناسب.

- العقرب

سيواجه مولود العقرب مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية في النصف الأول من العام وخاصة مشاكل العين والصداع النصفي، فضلا عن الشعور بضعف عام في الجسم وقد تتعرض صحتك النفسية للاضطراب، لكن بعد شهر يونيو ، ستشعر بتحسن كبيرا.

- القوس:

يحتاج الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مزمنة إلى توخي الحذر هذا العام، إذ سيعانون من مشاكل في ضغط الدم والكوليسترول والسكري خاصة من فبراير إلى أبريل.

- الجدي:

يتمتع برج الجدي بسنة جيدة نسبيًا فيما يتعلق بالصحة مقارنة بالأبراج الأخرى، إذ سيصبح قادرًا على التعافي بشكل أسرع من الآخرين، وذلك بفضل اتباعه لأسلوب حياة صحي.

- الدلو:

سيعاني برج الدلو من بعض المشكلات الصحية في أول شهرين من العام، سيكون مصابًا بالحساسية والبرد والإنفلونزا.

وفي مارس وأبريل ستتعرض لبعض المشاكل في الساق أو الكاحل أو القدمين.

لكن بعد ذلك سيتحسن الوضع الصحي لديك، وذلك بسبب اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية أو السباحة.

- الحوت:

يشعر مواليد بالتوتر الشديد، وهذا يسبب لهم الصداع والأرق، بالإضافة إلى إفراز كميات زائدة من الأحماض في المعدة، ما يساعد في الإصابة بعسر الهضم.

ويتأثر التمثيل الغذائي في جسمك بسبب التغيير في دورات النوم، ما يسبب في زيادة الوزن، لكن يساعدك تغيير نمط الحياة لديك في حل هذه المشكلات.