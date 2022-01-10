عقوبة قانونية مشددة في انتظار «فتاة كفر بدماص».. فضحت 8 أسر على «فيس بوك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة نصب وابتزاز من نوع خاص بطلتها فتاة ثلاثينية تدعى «علياء.ع» من كفر بدماص بمحافظة الدقهلية، تسببت في تدمير عدد من الأسر المصرية التي تقطن داخل وخارج البلاد؛ بغرض المطالبة بمبالغ مالية ضخمة والحصول عليها، استمرت على مدار سنوات طويلة.

تفاصيل نصب الفتاة على ضحاياها

البحث عن الحساب الخاص بالضحية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ومن ثم البدء في تجميع معلومات عنها وأسرتها، والوصول إلى المقربين منها في دائرة العائلة والأصدقاء، والقيام بإرسال قصص وهمية عن الضحية، والإساءة إلى سمعتها، بغرض الابتزاز والتهديد مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة، تلك هي تفاصيل حيلة فتاة كفر بدماص للإيقاع بضحاياها.

وحسب ما كشف أحمد البكري، مستشار قانوني، والدفاع الخاص عن 8 أسر من ضحايا «علياء»، يوم أمس، في تصريحات خاصة لـ«هن»، أن الفتاة البالغة من العمر 35 عامًا، لجأت إلى منصة «فيس بوك» لتنفيذ حيلها، ونصب فخاخها على ضحاياها التي كانت تنتقيهم بعناية كبيرة، «كانت بتختار فئات مجتمعية معينة واللي بتبقى واثقة إنها مقتدرة ماديًا، وتقدر تدفع الفلوس اللي بتطلبها».

تشويه سمعة واتهامات بالإصابة بمرض الإيدز

وفي مقطع فيديو متداول على موقع «فيس بوك»، ظهرت إحدى ضحايا فتاة كفر بدماص، التي تدعى «آية السيد» وتعمل كطبيبة أمراض نساء وتوليد، أنها تعرضت للابتزاز المستمر وأسرتها على مدار 4 أعوام من قبل «علياء»، إذ أنها تعمدت تشويه سمعتها المهنية وزوجها ويعمل كطبيب أسنان، وذلك مقابل حصولها على مبلغ مالي كبير.

ولم تقف القصص الوهمية عند هذا الحد، بل اتهمت الزوج الطبيب بأنه يمارس العلاقات المحرمة، التي تسببت في إصابته بمرض الإيدز.

القبض على فتاة كفر بدماص

وتم القبض على الفتاة صباح أمس، من قبل الجهات الأمنية بمحافظة الدقهلية، وجار التحقيق معها، وفق ما أوضح المستشار القانوني.

العقوبة القانونية لفتاة كفر بدماص

في هذا الصدد، أوضح الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، في حديثه لـ«هن»، العقوبة القانونية التي تنتظر المتهمة الثلاثينية «علياء».

وقال «سعداوي» إن المتهمة ستعاقب بجريمتين، الأولى هي إنشاء موقع إلكتروني بغرض التشهير بأحد الأشخاص، والتي تأتي عقوبتها من سنتين إلى خمسة أعوام، أما الثانية تتمثل في جناية التهديد، والمنصوص عليها بالمادة 327 من قانون العقوبات، بأن من يقوم بتهديد شخص وابتزازه بأمور تخدش الشرف والحياء، تصل عقوبته بالسجن المشدد من 3 إلى 15 عامًا، مع دفع غرامة مالية قد تصل إلى 15 ألف جنيه.