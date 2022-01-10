دلعي ولادك بأكلات «على قد الإيد».. 3 طرق لعمل البطاطس باللحمة المفرومة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر البطاطس باللحمة، من أشهى الوصفات والأطباق المفضلة لدى الكثيرين، التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، التي تفيد الجسم وتمده بالطاقة، كما تعتبر من الوجبات الأساسية عند الأطفال.

ويُقدم «هُن» طرقًا مختلفة لعمل البطاطس باللحمة المفرومة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير بطاطس باللحمة والكريمة

نصف كيلو بطاطس مسلوقة

نصف كيلو لحمة مفرومة

كوب لبن كوب كريمة

2 حبة بصل

5 فصوص ثوم ملعقة صغيرة

ثوم وبصل بودرة

ملعقة صغيرة ملح وفلفل وبهارات

2 حبة فلفل حار

مكعب مرق

3 بيضات جبنة موتزاريلا

طريقة تحضير بطاطس باللحمة والكريمة

- تهرس البطاطس ويخلط معها البيض والملح والفلفل والبهارات

- يضاف الثوم والبصل البودرة

- يُفرم البصل والثوم والفلفل الحار

- تضاف اللحمة المفرومة ثم تشكل مثل أقراص الكفتة وتقلى

- في البايركس يوضع اللبن والكريمة في القاع

- تزين بقليل من الفلفل الألوان المكعبات والجبنة الموتزاريلا حسب الرغبة وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

مقادير بطاطس محشية باللحمة المفرومة والصلصة

لحمة مفرومة بطاطس وسط مقورة

بصل

فلفل أخضر رومى

بقدونس مفروم

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

عصير طماطم

زيت

ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير بطاطس محشية باللحمة المفرومة والصلصة

- يشوح البصل المفروم فى الزيت على النار

- يمكن إضافة الثوم المفروم والملح والفلفل الأسود

- يضاف عصير الطماطم ويقلب كل الخليط حتى يصبح الخليط نصف مسبك

- تخلط اللحمة المفرومة مع البصل المفروم والفلفل الأخضر الرومي والبقدونس المفروم والقرفة والزنجبيل والملح والفلفل الأسود

- تحشى البطاطس بخليط اللحمة المفرومة وترص فى بايركس

- يضاف على الوجه خليط الطماطم

- توضع فى الفرن حتى تمام النضج

مقادير طاجن بطاطس مهروسة باللحمة المفرومة

بطاطس

لحم مفروم قليل الدهون

بصل ثوم بقدونس زعتر جزر مشروم فلفل ألوان لبن زيت ملح فلفل أسود

طريقة تحضير طاجن بطاطس مهروسة باللحمة المفرومة

- في وعاء على النار، يوضع بصل وثوم مفروم مع قليل من الزيت

- يضاف اللحم المفروم والفلفل الألوان والمشروم والبقدونس والزعتر

- يخفق البيض مع اللبن مع الملح والفلفل

- تسلق البطاطس ثم تهرس ويضاف إليها اللبن والبيض والملح والفلفل

- توضع نصف كمية البطاطس في طاجن الفرن يضاف اللحم المفروم ثم بقية كمية البطاطس وتدخل فرن ساخن

- وتقدم ساخنة