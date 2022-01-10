4 نصائح للتعامل مع شريك الحياة المغرور: حطي حدود وقدري نفسك

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قد يشكل التعامل مع الأشخاص المصابين بالغرور أزمة كبيرة، إذ أنهم دائمًا ما يعتقدون بأنهم يعرفون كل شيء أكثر من المحيطين بهم، وعادة يفضلون الحديث عن قصصهم الخاصة، ويلجأون إلى لفت الأنظار وجعّل العيون تركز معهم فقط؛ لإشباع غرورهم، واعتقادهم أيضًا بأن المحيطين أقل منهم في كافة الأشياء التي ينفردون هم بها فقط.

امتلاك تلك الصفة الصعبة، قد تخلق أزمة كبيرة عند الارتباط برجل يحملها، ما يخلق شعورًا بالضيق من الطرف الآخر، وانعدام الرغبة في التعامل معه، وعلى الرغم من أن هؤلاء الرجال قد يكونون مزعجين، إلا أن هناك طرقًا للتعامل معهم بصورة صحيحة بدلًا من تجنبهم.

وفيما يلي بعض النصائح للتعامل مع الرجل المغرور، وفق موقع aconsciousrethink، المعني بشؤون العلاقات المجتمعية.

1- تأكدي من ثقتك بنفسك

أفضل دفاع ضد المتكبر هو الثقة بالنفس، إن إحساسك بتقدير الذات هو طريقة يمكنك من خلالها التعامل مع حديثه المستمر عن الذات.

2- مارسي مهاراتك في التسامح والدبلوماسية

تعد أفضل طريقة للتعامل مع الشخص المغرور هو النقاش بدبلوماسية ووِد شديدين؛ لأن هذا الأسلوب سيؤدي إلى إبعاد هذا الشخص عن اتباع أسلوبه «المستفز» في بعض الأحيان، إذ أن الدبلوماسية تجردهم من هذا النفوذ، وسيحتاج إلى الحفاظ على الهدوء.

3- الحد من المعلومات التي تشاركيها معه

من المحتمل أن تصبح المعلومات التي تشاركيها مع شخص المتكبر، ذخيرة لاحقًا، قد يستخدمها ضدك في أي أمر، لذلك أفضل طريقة لتجنب ذلك، هي الحد من كمية المعلومات التي تقدميها له، فحافظي على محادثتك معه على بشكل سطحي ومهذب، ولا تتجاوز المجاملات العامة أو تتعامل مع التعليقات المشكوك فيها.

4- كوني صادقة وضعي حدودك

في بعض الأحيان يجب عليكِ أن تكوني صريحة معه، ووضع حدودك في الحديث وخلق النقاشات أمامه.