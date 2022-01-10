طليق نيللي كريم يرد على تصريحها المثير للجدل.. «الخطأ مش هرد عليه بخطأ»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الخطأ مش هرد عليه بخطأ.. لأن بنتي الكبيرة 15 سنة والصغيرة 11 سنة.. ربنا يهنيها»، بهذه الكلمات رد الدكتور هاني أبو النجا طليق الفنانة نيللي كريم، على تصريحاتها الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حينما وصفت أزواجها السابقين بـ«البكابورت».

وفي لقاء مع برنامج «كلام الناس» على قناة «إم بي سي مصر»، ذكر الدكتور هاني أبو النجا، أن طليقته الفنانة نيللي كريم دائمًا ما تخرج بتصريحات مختلفة: «كل إنسان عنده غلطاته.. ربنا يهنيها.. وهي ليها تصريحات مختلفة طول الوقت.. لكن يهمني أنها تكون كويسة ودي مش مثالية خالص».

وأضاف طليق نيللي كريم: «الخطأ مش هرد عليه بخطأ.. لأن بنتي الكبيرة 15 سنة والصغيرة 11 سنة.. وهما عايشين معايا بالتفاهم والتراضي من الطرف الآخر كمان.. مقدرش أرد على التفاصيل دي».

نيللي كريم تثير الجدل بتصريحها عن أزواجها

وأثارت الفنانة نيللي كريم، الجدل خلال ظهورها في لقاء مع برنامج «بصراحة» على قناة «Sky News»، بعد تصريحاتها عن أزواجها السابقين، مشيرة إلى سوء حظها في الرجال وافتقادها الأمل في العثور على الرجل المناسب لها «قابلت من أزبل لأزبل.. خدت كل الوحش.. خدت البكابورات بس بالتدريج».

وجاء اللقاء حينها بحضور زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، التي وصفته بأنه شخص تلقائي وغير مصطنع: «هشام بسيط على طبيعته.. ومعندوش فلاتر ومش مصطنع.. هي دي حقيقته.. البساطة وموضوع الجواز حصل بسرعة جدًا».

4 أبناء و3 أزواج في حياة نيللي كريم

ويعد هشام عاشور الزوج الثالث لـ نيللي كرين، إذ تزوجت للمرة وهي بعمر 16 عامًا، دون علم أسرتها أسرتها إذ فاجأت والدتها بقرارها، وكشفت عن ذلك خلال حوار سابق لها مع الإعلامية راغدة شلهوب، قائلة: «حطيتها قدام الأمر الواقع فلطمت» وأنجبت «نيللي» من زوجها الأول ابنيها كريم ويوسف.

كما تزوجت نيللي كريم للمرة الثانية، من خبير التغذية الدكتور هاني أبو النجا، في عام 2004، واستمر زواجهما نحو 11 عامًا، وأنجبت طفلتيها «سيليا وكندة»، إلى أن أعلنا انفصالهما في 2015.