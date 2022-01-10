ماذا يحدث عندما تأخذ حماما ساخنا في الشتاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
في فصل الشتاء، يفضل الكثيرون الاستخمام بالماء الساخن للشعور بالدفء والاسترخاء، لكن هل فكرت يوما إذا فعل هذه العادة يوميا؟
1- يساعد في علاج البثور:
يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء الساخن على فتح مسام الجلد، ما يسمح لك بتنظيف الأوساخ والزيوت العالقة، وفقا لموقع "medicalnewstoday".
2- مفيد لاسترخاء العضلات:
يساعد على تخفيف توتر الجسم بشكل فعال ويمكن أن يساعد في تهدئة إجهاد العضلات.
3- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية:
يحسن تدفق الدم لدى الأشخاص المصابين بفشل القلب المزمن، هذا بسبب اتساع الأوعية الدموية بشكل طبيعي عند تعرضها لدرجات حرارة عالية.
4- تحسين صحة العضلات والمفاصل:
تعزيز تدفق الدم، ما يساعد على تهدئة تيبس المفاصل والعضلات المتعبة، ويقلل الالتهاب ويساعد على تخدير الألم.
5-تحسين صحة الدماغ:
بحثت دراسة عام 2018 في آثار الاستحمام بالماء الساخن على عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ BDNF وهو بروتين له عدة وظائف مهمة في الدماغ والحبل الشوكي، بما في ذلك:
تعزيز بقاء الخلايا العصبية.
تعزيز نمو ونضج وصيانة الخلايا العصبية.
تعزيز التعلم والذاكرة.
6- النوم الجيد:
توصي منظمات مثل المعهد القومي للقلب والرئة والدم بالاستحمام بالماء الساخن قبل النوم كطريقة لتحسين النوم، وقد يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى تحسين جودة النوم.