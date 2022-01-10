3 أبراج فلكية نساؤها «سترونج إندبندنت وومن».. «امرأة العقرب شجاعة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

النساء اللاتي يمتلكن شخصية قوية، أو كما يقال عنهن «سترونج إندبندنت وومن»، تتصفن بمجموعة من الصفات، منها القوة والاستقلالية وقدرتهن على تحمل المسؤولية، وهناك أبراج فلكية يمكن القول أن نساءهن «سترونج» من الدرجة الأولى، ومن السهل التعرف عليهن من الوهلة الأولى، وتستعرض «هن» تلك الأبراج الثلاثة وفقا للموقع الهندي «timesofindia».

3 أبراج فلكية ترفع شعار «سترونج اندبندنت وومن»

برج الأسد

الأسد من الأبراج النارية، وتتصف نساؤها بالشخصية القوية المؤثرة على الآخرين، وتملن إلى فرض سيطرتهن التي يراها البعض ضربا من الغرور، والسبب في ذلك تواجد الشمس في كوكبهن الفلكي التي تجعل لهن حضورا قويا ومسيطرا.

برج العقرب

العقرب من الأبراج المائية الذي يتمتع بنظرة حازمة وجدية، ويتمتع بقوة الشخصية، ويحب مساعدة الآخرين دون حتى أن يطلبوا منه ذلك، ومن مميزاتهم أنهم قادرين على العمل بمفردهم، لذلك هم قادة يتصفون بالقوة والشجاعة، خاصة نساء البرج.

برج الثور

الثور من الأبراج الترابية التي تتصف بالعند، وتعرف امرأة الثور كيفية الحصول على ما تريد دون بذل أقصى مجهود، فشخصيتها القوية والمغامرة تجعل الآخرين ينصتون لها باهتمام.

أبرز الأبراج الفلكية المسيطرة

برج الأسد:

يعد الأسد واحدًا من الأبراج المسيطرة، كما أنه يتصف بالأنا والغرور، وتحكمهم في شريك الحياة خلال العلاقة العاطفية.

كما يحب مولود برج الأسد أن يشعر بالاهتمام من قبل الطرف الآخر.

برج القوس:

بينما يعتبر برج القوس من الأبراج النارية التي لا ترغب في التنازل من أجل تجنب افتعال الأزمات أو المشكلات، وهو ما يدفعهم لفرض سيطرتهم على الطرف الآخر وشريك حياتهم.

برج العقرب:

العقرب من الأبراج المائية، وهم لا ينسون أخطاء الطرف الثاني ، لذلك هم عشاق السيطرة بدافع الحب.

برج الجدي:

الجدي من الأبراج الترابية التي تتصف بالعند وحب تنفيذ الرأي، ويفضلون عيش حياتهم بطريقتهم الخاصة، لذلك يفرضون رأيهم ويسيطرون على شريك الحياة.

برج السرطان

السرطان من فئة الأبراج المائية، وما يميز مواليد هذا البرج الرومانسية الجياشة، والسيطرة هي وسيلتهم للتعبير عن الحب.