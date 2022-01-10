الامارات | "تيك توك" التطبيق الأكثر شعبية في العالم .. بمليار مستخدم شهريا

شكرا لقرائتكم خبر عن "تيك توك" التطبيق الأكثر شعبية في العالم .. بمليار مستخدم شهريا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر تقرير اقتصادي بأن تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني "تيك توك" كان التطبيق الأكثر شعبية في العالم خلال سنة الماضية 2021.

ووفق تقرير شركة "آبتوبيا" المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات، فإن تطبيق "تيك توك" تصدر قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلا على أجهزة المستخدمين خلال العام الماضي.

ومن خلال تحليل بيانات متجري "آب ستور" و"جوجل بلاي"، حددت الشركة أكثر 10 تطبيقات شعبية في الولايات المتحدة والعالم، حيث جاء تيك توك المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، في المركز الأول، سواء على مستوى الولايات المتحدة أو على مستوى العالم.

واحتل تيك توك الصدارة بعد ان تم تنزيله 656 مليون مرة خلال العام الماضي.

وجاء في المركز الثاني تطبيق انستغرام بـ 545 مليون مرة، ثم فيسبوك بـ 416 مليون مرة، وواتس آب بـ 395 مليون مرة، وسناب شات بـ 327 مليون مرة.

وكانت شركة أمن المعلومات "كلاود فلير" قد نشرت تقريرا في الأسبوع الماضي ذكر أن اسم نطاق “تيك توك” أصبح الأكثر شعبية في العالم بحلول أواخر العام الماضي، ليزيح اسم نطاق “غوغل دوت كوم” عن القمة. ووصل عدد مستخدمي تيك توك خلال كانون الأول الماضي إلى مليار مستخدم نشط شهريا.

وتقوم شركة آبتوبيا بجتمع وتحليل بيانات نشاط المستخدمين على متاجر التطبيقات الإلكترونية لمعرفة المجالات الأسرع نموا والتطبيقات التي تحقق أكبر عدد من مرات التنزيل.

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