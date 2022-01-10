طبيب جلدية يوضح أسباب حكة الذقن عند الرجال وطرق العلاج: «رطبها دايما»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

على الرغم من أن الذقن من المعززات الجمالية لدى الكثير من الرجال، ويحرص معظمهم على الاهتمام بها، ولكن يجد بعضهم المعاناة في بعض الأحيان من التغيرات التي تطرأ عليها التي تجعلهم يقومون بحك اللحية، والتي تعتبر من أكبر المشكلات التي يواجهونها، وربما تسبب للكثير منهم الشعور بالحرج، بالإضافة إلى عدم مقدرة معظمهم على تحمل الآلام الناجمة عنها.

أسباب حكة اللحية وطرق العلاج

قال أحمد الغندور طبيب الجلدية والتجميل في تصريحات خاصة لـ«هن»، إن حكة اللحية عند الرجال ترجع إلى التهاب بصيلات الشعر، أو جفاف الجلد، أو بسبب الالتهابات الناجمة عن «الإكزيما»، والفطريات، خاصة أصحاب البشرة الدهنية، أما عن طرق علاجها، «يحدد حسب السبب»، لذا يلزم الاستعانة بطبيب الجلدية في العلاج.

ونصح «الغندور» بضرورة الترطيب بشكل دائم، بالإضافة إلى المحافظة على استخدام أدوات حلاقة معقمة ونظيفة، ومخصصة إلى الشخص وحده فقط، مع الحرص على أن الحلاقة تكون باتجاه بصيلات الشعر وليس عكسه، والمواد المستخدمة في إزالة الشعر تكون جيدة في التخلص منه، ولا تحتوي على مواد كيميائية حتى لا تسبب تهيج الجلد أثناء الحلاقة أو بعدها.

ونوه طبيب الجلدية على استخدام مواد مرطبة مناسبة لنوع الجلد قبل وبعد الحلاقة، كما يلزم غسل الذقن والوجه بشكل عام بماء فاتر فقط، لأن المياه الساخنة تساعد على جفاف الجلد، وبالتالي تسبب الحكة.

نصائح لتجنب الإصابة بحك اللحية

- استخدام غسول مناسب للحية والوجه، يمكن استخدامه بشكل يومي، للمحافظة على ترطيب الجلد والتخلص من الشوائب.

- الحرص على تجفيف الذقن بشكل صحي، منعًا لتشابك الشعر ما يسبب تشابكه معًا والشعور في الرغبة بحك الذقن من وقت لآخر.

- استخدام زيوت مناسبة تعمل عل ترطيب اللحية بشكل مستمر، للحفاظ على رطوبتها ونعومتها وتجنب إصابة شعر اللحية بالقشرة.