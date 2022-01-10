الامارات | هذه الفاكهة تحارب الكوليسترول وتمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية

شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الفاكهة تحارب الكوليسترول وتمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول العنب يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم مما قد يساعد في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية نقلًا عن دورية "نيوترينتس" Nutrients.

وأعطى باحثون في "جامعة كاليفورنيا" للمشاركين 46 غراما يوميًا من مسحوق العنب الكامل، أي ما يعادل حصتين من عنب المائدة، واكتشفوا أن تناول العنب زاد بشكل كبير من تنوع البكتيريا في الأمعاء، والتي تعتبر ضرورية لنظام المناعة القوي.

كما أدى تناول العنب إلى انخفاض كبير في مستويات الكوليسترول، وهي مادة شبيهة بالدهون في دم الإنسان يمكن أن تؤدي إلى سد الشرايين والإصابة بأمراض القلب.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة الجديدة، بروفيسور تشاوبينغ لي، اختصاصي التغذية وأستاذ الطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "تعمق هذه الدراسة معرفتنا وتوسع نطاق الفوائد الصحية للعنب، وتبرز فوائده الصحية للقلب من خلال خفض نسبة الكوليسترول في الدم".

وأشار الباحثون في نتائج الدراسة إلى أنه بعد أربعة أسابيع من استهلاك العنب، كانت هناك زيادة في البكتيريا المفيدة وعلى رأسها "أكرمانسيا"، وهي بكتيريا ذات أهمية كبيرة لتأثيرها المفيد على استقلاب الغلوكوز والدهون، وكذلك على سلامة بطانة الأمعاء.

كما لوحظ انخفاض في نسبة الكوليسترول في الدم، بما يشمل 6.1% من الكوليسترول الكلي وبنسبة 5.9% للكوليسترول الضار ووفقًا لفريق الباحثين، تشير النتائج إلى دور جديد واعد للعنب في صحة الأمعاء وتعزيز فوائد العنب على صحة القلب.

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