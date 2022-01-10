5 طرق لمساعدة أطفالك للتوقف عن الخوف من الظلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يخاف الكثير من الأطفال من الظلام ويتخيلون الوحوش تحت أسرّتهم، لذا يجب على الوالدين التخلص من هذا الخوف مبكرا.

وهناك عدة طرق يمكنك بها مساعدة طفلك على التوقف عن الخوف من الظلام، كما جاء في موقع "برايت سايد".

1- استمع لطفلك:

تعامل مع مخاوف طفلك بجدية واستمع إليها، ولا تتجاهل الأمر بمجرد التحقق من أسفل فراشهم والقول إنه لا توجد وحوش هناك، هذا يمكن أن يجعل الأمور أسوأ لأنك قد تظهر لابنك أنك تعتقد أن تلك الوحوش يمكن أن تكون حقيقية.

واسألهم ما الذي يجعلهم يشعرون بالخوف بالضبط وأظهر أنك تتفهم مخاوفهم وطمئنهم أنهم آمنون وأنك ستكون بجانبهم إذا شعروا بالخوف مرة أخرى.

2- امدح ابنك:

يمكن أن يساعدك إذا أخبرت طفلك بأنه شجاع وأنه قادر على مواجهة الخوف من الظلام، وقد تساعدهم هذه الكلمات الإيجابية منك على الاعتقاد حقًا أنه يمكنهم التغلب على مخاوفهم.

3- وقت ممتع مع أضواء الليل:

هناك العديد من مصابيح الإضاءة الليلية الإبداعية التي يمكن أن تساعد طفلك على الاسترخاء والشعور بالأمان، على سبيل المثال.

هناك أضواء ليلية على شكل حيوانات، أو أجهزة عرض على شكل نجوم، أو مصابيح مثبتة يمكنك وضعها حول غرفة طفلك أو منزلك إذا احتاجوا إلى الذهاب إلى الحمام في منتصف الليل.

4- تحويل غرفتهم المظلمة إلى ملعب:

قد يرى ابنك الظلام على أنه شيء مخيف وخطير، ولكن يمكنك تغيير الطريقة التي يرون بها غرفتهم وكيف يشعرون عندما يحل الظلام، وعلى سبيل المثال، يمكنك وضع الألعاب التي يفضلونها في غرفتهم وهذا سيساعدهم على التقليل من خوفهم في الظلام.

5- جرب هذه الخدعة التي تستغرق 10 ثواني:

قد لا يكون سبب خوف طفلك من الظلام في الواقع على أساس الخوف من الظلام نفسه ولكن الانتقال إليه، وعندما تطفئ الضوء فجأة، تصاب عيناك بالعمى لبضع ثوان لأنها تحتاج إلى التكيف، وهذه هي الثواني التي قد يشعر فيها طفلك بالخوف.

ولكن هناك خدعة يمكنك تجربتها لمساعدة طفلك على التكيف مع الظلام بسهولة، اطلب منهم إغلاق أعينهم بينما لا تزال الأضواء مضاءة، ثم أطفئهم وضع يديك على عيون طفلك واطلب منهم العد حتى 10 معك، وبمجرد الانتهاء، اطلب منهم أن يفتحوا أعينهم، وعندما يفعلون ذلك، لن يشعر الطفل بظلام الغرفة كما كانت من قبل، خاصة مع الإضاءة الليلية.