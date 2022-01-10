منها البسكويت وعصير البرتقال.. 8 أطعمة ومشروبات احذر تناولها على الإفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

وجبة الإفطار من الوجبات المهمة التي تساعد على إمداد الجسم بالطاقة والوقود اللازم للقيام بمهامه، ولكن هناك العديد من الأطعمة التي يجب عدم تناولها في الصباح، كما أوضح موقعا "eatthis" و"mashed".

1- الفطائر المحمصة:

ربما تكون فطائر الوافل المحمصة أكثر الأطعمة الخالية من العناصر الغذائية التي يمكنك اعتمادها، فبعد تناولها فيمكنك توقع استهلاك 180 سعرا حراريا بقيمة 5 جرامات من الدهون و 30 جراما من الكربوهيدرات و 4 جرامات من السكر، ويوجد بها أقل من 1 جرام من الألياف و 4 جرام فقط من البروتين.

2- المافن:

لا يقتصر الأمر على أنها مصنوعة من مكونات وزيوت نباتية فظيعة ومعالجة للغاية، ولكنها محملة أيضا بالسكر.

3- البسكويت:

قد تكون هذه وجبة مريحة للاستمتاع بها من حين لآخر، لكن تناول البسكويت في وجبة الإفطار ليس شيئا يجب أن تستمتع به بانتظام، وذلك لأنه مصنوع من كمية كبيرة من الزيت النباتي، للوصول إلى هذا القوام الذي يسيل له اللعاب، بالإضافة إلى الدهون المشبعة، وهو الشيء الذي سيجعلك تشعر بالثقل وليس الشبع.

4- الخبز الأبيض:

من المرجح أن يجعلك الخبز الأبيض تشعر بالجوع، حيث إن الدقيق المكرر في الخبز الأبيض يتكون عن طريق إزالة الطبقات الخارجية والداخلية من الحبوب، وإزالة الألياف وقطعة جيدة من البروتين، وبدون مستويات عالية من الألياف والبروتين.

ويتم هضم الخبز الأبيض بسرعة ويسبب ارتفاعا حادا وانخفاض مستويات السكر في الدم، وهذا بدوره يمكن أن يسبب تقلبات مزاجية،وتعب، ورغبة شديدة في تناول الأطعمة السكرية.

وقد تم ربط الخبز الأبيض بزيادة الوزن، ليس فقط بسبب ميله إلى إشباع الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة، ولكن بسبب احتوائه على النشا المكرر، ويمكن أن يؤدي استهلاك النشويات المكررة إلى زيادة السكر في مجرى الدم، والذي يميل الجسم إلى تخزينه على شكل دهون.

5- معلب اللحم البقري:

اللحم البقري المعلب، يتم معالجتها بالنتريت والمحفوظة بالميتابيسلفيت والمنكهة بالسكر والنكهات الطبيعية، ما يجعلها أحد أكثر الأطعمة غير الصحية التي يمكنك تناولها على الإفطار، بالإضافة إلى أنها تحتوي على 400 سعرة حرارية، و26 جراما من الدهون، و11 جراما من الدهون المشبعة و1270 ملليجرام من الصوديوم.

6- الحبوب السكرية:

تشبه إلى حد كبير الخبز المحمص الأبيض الذي ذكرناه سابقا، وتعد الحبوب السكرية مجردة من الفيتامينات والعناصر الغذائية والبروتينات والألياف.

وتغرق العديد من الحبوب في السكر المضاف، ولا يرتبط الاستهلاك المفرط للسكر بالسمنة فحسب، بل يرتبط أيضا بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري ومشاكل صحية أخرى، ومن أكثر أنواع السكر انتشارا في الحبوب هو شراب الذرة عالي الفركتوز، لذا اختر أطعمة الإفطار الحقيقية مثل دقيق الشوفان والبيض.

7- عصير البرتقال:

مثله مثل عصائر الفاكهة الأخرى، مليء بالسكر، بالإضافة إلى أن عصير البرتقال الذي تجده في محل البقالة يتم معالجته بشكل كبير ومحمل بالنكهات الاصطناعية.

وعصير الفاكهة الذي تصنعه في المنزل ليس أفضل بكثير، حيث تنبع المشكلة الرئيسية في عصير البرتقال وجميع عصائر الفاكهة الأخرى من عملية العصر، لأنه عندما تقوم بعصر الفاكهة، فإنك تزيل الألياف غير القابلة للذوبان اللازمة لإبطاء وتقليل امتصاص السكر.

8- الزبادي المنكهة:

بعض أنواع الزبادي المنكهة سيئة مثل الآيس كريم من حيث السكر والمكونات الصناعية، ويحتوي الزبادي المنكه على ما يصل إلى 36 جراما من السكر.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بتحديد لنفسك 25 جراما من السكر يوميا إذا كنت امرأة و36 جراما إذا كنت رجلا، ويحتوي الزبادي بشكل طبيعي على نكهة حامضة.

ووجدت الأبحاث الحديثة أن المحليات الصناعية يمكن أن تجعل طعم الأطعمة الطبيعية أسوأ، وتسبب الرغبة الشديدة في تناول الطعام، بل وقد تسبب الإدمان.