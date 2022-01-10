الامارات | أبناء شعبان عبد الرحيم الستة مختلفون على تقسيم الميراث

شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء شعبان عبد الرحيم الستة مختلفون على تقسيم الميراث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اوضح نجل الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم، تفاصيل الخلاف مع شقيقه حول الميراث الذي تركه والدهما، مشيرا إلى أنه بعد وفاة والده بـ3 أشهر ظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ما صعَّب تقسيم التركة التي تركزت في العقارات وليست أموالا سائلة ولم يتم تقسيمها حتى الآن.

وقال عدوية نجل الفنان الراحل أنه لم يتم عمل إعلام وراثة أو التصرف في أي ممتلك، موضحا أن أبناء عبد الرحيم الستة اختلفوا على تقسيم المال، موضحا أنه لم يتم بيع أي شيء حتى الآن ولكن شقيقه «عبد الرحيم» هو الوحيد الذي يريد بيع العقارات حاليا، موضحا أن شقيقه ذهب إلى شقيقه الآخر «عصام» لكي يتعارك معه، وفقا لصحيفة الوطن.

وأضاف نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم: «إحنا ماتربناش على قلة الأدب وقلة الأصول وإحنا مش ولاد حرام عشان نتخانق على الميراث وأي حد من إخواته اتخانق أكيد خانه التعبير بس، وعبد الرحيم بس اللي هو عاوز يبيع حاجته، وإحنا عمالين نقنعه وهو مش مقتنع، أخويا عصام تعب وعمل دعامة في القلب بسبب الخناقة، وأخويا عبد الرحيم ممكن حد قاله يعمل كده، ومافيش ضرب ولا شتيمة هي مرات عصام خايفة على جوزها وقالت له ماينزلش، وماينفعش اللي بيحصل ده».

وتابع: «عايز أفهم الناس مفيش أي مشكلة بينا وبين بعض في موضوع الورث وإحنا كويسين، والموضوع ده كان قديم من الأول، وإن شاء الله إحنا عاملين إعلام وراثة وكل واحد عارف هياخد حقه إزاي وإيه اللي هيتم».

ولفت إلى أن «المشكلة إن إحنا عبدالرحيم على طول عامل لنا قلق وربنا يهديه ويسترها معاه وهنقعده ونفهمه الصح من الغلط عشان هو كده عامل لنا قلق كل شوية، وكل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله السنة دي تبقى حلوة على كل مصر».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news