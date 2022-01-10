هذا ما يحدث لجسمك عند التحديق في الهاتف يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الهاتف من أساسيات الحياة اليومية الخاصة بنا، وأصبح من الصعب للغاية الاستغناء عنه، ولكثرة استخدامنا له والتحديق فيه يؤثر على أجسادنا، على النحو التالي:

1- قد يسبب مشاكل في النوم:

الميلاتونين هو هرمون في جسمك يلعب دورا في النوم، ويزداد إنتاج وإفراز الميلاتونين في الدماغ عندما يكون الظلام وينخفض عندما يكون الضوء، لذا فإن التحديق في شاشة الهاتف قبل النوم قد يسبب صعوبة النوم، حسب ما جاء في موقع "eatthis".

2- يسبب إجهاد العين

عندما تنظر إلى الضوء المنبعث من شاشة الهاتف، يؤدي إلى الشعور بعدم الارتياح، ويحدث هذا الانزعاج بسبب الوهج من شاشة الهاتف، ما قد يتسبب في إجهاد العين أو تشوش الرؤية.

3- يسبب آلام في الرقبة:

التحديق في هاتفك طوال اليوم بمرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى إجهاد شديد على الرقبة، ما يتسبب في حدوث عضلات التشنجات والألم.

4- قد يؤدي إلى القلق والاكتئاب:

ينظر إلى الاستخدام المكثف أو المتكرر للهاتف المحمول على أنه مرتبط بمجموعة واسعة من الأعراض والسلوكيات والعوامل النفسية المتعلقة بالصحة العقلية.

بالإضافة إلى أن الاستخدام المكثق للهاتف يمكن أن يولد مستويات أعلى من التوتر النفسي والإثارة الجسدية، ويمكن أن يكون لمستويات الإثارة العالية تأثير سلبي على النوم والتعافي، وبطرق أخرى تساهم في التوتر واعتلال الصحة.

5- الكثير من استخدام الهاتف يسبب آلام في المعصم:

أفادت دراسة أجرتها المجلة الباكستانية للعلوم الطبية، بأن ألم المعصم شائع بين مستخدمي الهواتف المحمولة، ويزيد استخدام الهواتف المحمولة من آلام وإعاقة مفاصل الرسغ، وكلما بقيت على هاتفك، ازداد هذا الألم سواء.

6- الكثير من وقت الهاتف قد يسبب الإدمان:

إدمان الهاتف المحمول قد يزيد من الغضب والتوتر والاكتئاب والقلق، ما قد يغير السلوك الفسيولوجي ويقلل من فعالية العمل.