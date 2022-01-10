طرق إتيكيت الجلوس للرجل.. احذر وضعية معينة تعكس عدوانيتك

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الإتيكيت عالم واسع وفن يُدرس لمدى أهميته، فالتعامل مع الآخرين بحاجة لمجموعة من القواعد أشبه بالبروتوكول تعكس مدى ثقافته واحترامه للآخر، ومن ضمن الأمور التي تنوه إليها خبيرة الإتيكيت والمظهر «إيمان عفيفي»، طرق الجلوس الصحيحة للرجل وفقا لقواعد الإتيكيت، وتقدم «هن» أبرزها خلال التقرير التالي.

بداية الجلوس

تقول إيمان عفيفي خبيرة الإتيكيت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يفضل للرجل عند الجلوس إرجاع ظهره إلى الوراء، وجعله مفرودًا، ويبدأ في الاقتراب من الكرسي، والرجوع للخلف حتى يلمس ظهر ساقه الكرسي، وينزل بهدوء للجلوس على الكرسي مع إبقاء الرأس مرفوعة، فهذه الوضعية تعطي انطباع بالثقة بالنفس، عكس الجلوس بشكل منحنى».

وضعية اليدين

وضعية اليدين جزء لا يتجزأ من إتيكيت الجلوس بالنسبة للرجل، ووضعها المثالي وفقا لـ «عفيفي» أن تكون إحدى اليدين على أحد الساقين بالقرب من الركبة، والأخرى على الساق الثانية لكن إلى الوراء قليلا».

المسافة بين الرجلين

تقول خبيرة الإتيكيت والمظهر إن أغلب الرجال يقعون في أمر مضاد للإتيكيت وهو مباعدة الرجلين بصورة مبالغ فيها، فهذه الوضعية غير صحيحة، والمسافة المفترض أن تكون بين الركبتين لا تزيد عن نصف متر، لأن الجلوس مع مباعدة الساقين بشكل مبالغ فيه يعكس عن الشخص انطباع عدواني.

الوضعية الصحيحة للجلوس

الوضعية الصحيحة للجلوس إبقاء الساقين بجانب بعضهما البعض، فهذه الوضعية المثالية للجلوس، ومن أهم مظاهر الإتيكيت التي تعكس الكثير عن شخصية الرجل وفقا لخبيرة الإتيكيت.

الإتيكيت

ويعد الإتيكيت عبارة عن فن يعلم الناس كيفية التعامل مع الآخر بشكل مهذب وراق، ولا يقتصر على طبقة معينة كما هو سائد، فهو يجعل الشخص أكثر إدراكا ومعرفة في تعامله مع الآخرين، بطريقة تجعل انطباعهم الأول عنه جيد، ويجعله أكثر انسجاما في المجتمع سواء في مكان العمل أو الدراسة وغيرها، بعكس الشخص العشوائي الذي لا يطبق قواعد الإتيكيت في تعاملاته.