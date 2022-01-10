«هل يجوز توزيع البطاطين من مال الزكاة؟».. الإفتاء تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

«أمتلك قدرًا من زكاة المال واستهدف إعطائه لأشخاص أدرك احتياجهم جيدًا؛ لكن مع ظروف البرد أرغب في شراء البطاطين وإعطائها بدلًا من المال.. فهل يعتبر ذلك أيضًا من زكاة المال؟» سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية وأجاب عنه الدكتور محمد عبد السميع.

يجوز في الأمر صورتين

ورد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا إن الأصل في زكاة المال أن تخرج المال للفقير وهو يتصرف فيها كيفما يشاء ويحب، لأنه أدرى بمصلحته.

وتابع، أما إذ أردتِ شراء البطاطين وتوزيعها، فلا مانع لكن الأمر هنا له صورتان، الأولى أن يكون ذلك من باب الصدقة لأنه واسع ومفتوح، والشخص يعمل فيه ما يريد.

والحالة الثانية إذا أراد الشخص أن يشتري من الزكاة بطانية فلابد أن يكون هناك حاجة حقيقية عند الفقير لذلك، ويتأكد جيدًا أن الفقير لا يمتلك بطانية ويحتاجها، ويتيقن أنه سيشتريها له بسعر أرخص مما إذا اشتراها هو لأنه سيشتريها في الجملة مثلا.

إنفاق الزوجة على زوجها من مال الزكاة

وفي سؤال آخر ورد إلى دار الإفتاء المصرية حول هل يجوز للزوجة أن تنفق على زوجها من مال الزكاة الذي تدخره؟، أجاب عن ذلك الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإنسان حين تحق له الزكاة فلا يجب أن يعطيها لبعض الأشخاص، وهما الأشخاص الفروع وهما الابن والابنة، وكذلك أيضًا الأصول الأب والأم، لكن في هذه الحالة يجب على الزوجة أن تعطي الزكاة لزوجها إذا كان زوجها فقيرًا ليس له دخل أو لا يكفيه أو كان من الغارمين أي عليه دين، ولا يستطيع أن يسدده.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزوجة لا تنفق من نفسها في البيت على الأولاد فهذا سيكون صدقة ليس زكاة، لكن إذا أرادت أن يكون هذا من الزكاة فلابد أن تعطي الزوج المال بنية الزكاة.