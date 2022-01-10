لا تستطيع السيطرة على الوزن رغم الدايت.. احذر 5 أطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد اختيار نظام غذائي خاطئ أو استهلاك كمية غير معتدلة من أطعمة الحمية أحد أسباب فشل خطط النظام الغذائي.

ويفسر خبراء السبب وراء ذلك أن أغلب الأحيان، تنشأ هذه الحالة عندما يمارس الناس طرقًا غير دقيقة لفقدان الوزن، فيجب ألا يكون الغرض من الحميات هو الجوع حيث يمكن أن يكون لها آثار ضارة على الجسم، فغالبًا ما يتناول الناس كميات غير صحية من الأطعمة التي يفترض أنها صحية وينتهي بهم الأمر إلى تحمل عواقب وخيمة.

ونستعرض فيما يلي بعض الأطعمة التي قد تسبب لك زيادة الوزن، وفقًا لموقع timesnownews

-العصائر

تعتبر عصائر الفاكهة والخضروات من الخيارات الشائعة قبل التمرين وبعد التمرين ووجبة الإفطار، غالبًا ما تكون اهتزازات البروتين جزءًا من المعادلة، ومع ذلك، على الرغم من الفوائد الصحية، فقد تحتوي على كمية غير صحية من السكر والتي يمكن أن تساهم بشكل مباشر في زيادة الوزن.

-الأطعمة المعلبة

تحتوي الأطعمة المصنعة والمعبأة على مواد حافظة مثل الملح والسكر، على الرغم من تصنيفها على أنها أطعمة حمية، إلا أنها يمكن أن تكون غير صحية للجسم بسبب وجود المحليات الصناعية وقد تعزز زيادة الوزن.

الدايت صودا

الدايت صودا التي تساعد في إنقاص الوزن هي خرافة، يُنصح بعدم تناول المشروبات الغازية الخاصة بالحمية لمنع زيادة الوزن غير الصحية بسبب استهلاك السكر، استبدال هذا بخيارات المشروبات الصحية مثل الشاي الأخضر يمكن أن يعزز الصحة العامة.

-ألواح الجرانولا

غالبًا ما تستخدم ألواح البروتين وألواح الجرانولا كخيار للوجبات الخفيفة أثناء خطط فقدان الوزن، ومع ذلك، تحتوي المنتجات المصنعة تجاريًا على كميات غير صحية من السكر والتي يمكن أن تساهم في زيادة الوزن، يمكنك بدلاً من ذلك الذهاب إلى ألواح محلية الصنع بكميات سكر محكومة.

-عصائر وسلطات الفاكهة

العصائر والسلطات صحية ولكن فقط عندما يكون المرء حريصًا على استهلاكها، يجب تضمين الفاكهة في النظام الغذائي ولكن نظرًا لوجود السكر الطبيعي، يجب أن يكون استهلاكها معتدلاً، النهج الأكثر صحة لذلك هو غرس الخضار والفواكه في العصائر والسلطات.