إطلالة غريبة لرحمة رياض بفستان من ورق.. والجمهور: «القماش غلي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة العراقية رحمة رياض منصات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نشرها صورا لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وهي ترتدي فستانًا من الورق، مدونة على صورها: «الفنون جنون».

إطلالة مختلفة بفستان من الورق

ظهرت الفنانة رحمة رياض بإطلالة غير تقليدية، وهي ترتدي فستانًا كبيرًا، مصنوع بأكمله من أوراق النوتات الموسيقية، مع مكياج هادئ، يبرز جمالها الطبيعي ويعكس جاذبيتها، وحرصت على الظهور بتسريحة شعر ذيل الحصان، التي تناسب إطلالة الفستان، وتبرز تفاصيله.

ونشرت صورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وتسأل جمهورها ومتابعيها عن رأيهم في الفستان قائلة: «الفنون جنون، اكتبولي حبيتوا فكرة الفستان؟».

لاقت صور الفنانة رحمة رياض وهي ترتدي فستانا مصنوعا من الورق، انتشارًا كبيرًا من قبل متابعيها، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بين التعليقات: «إطلالة جريئة وفكرة قوية.. القماش غلي».

من هي رحمة رياض؟

- ولدت في 19 يناير عام 1987.

- نشأت في مدينة البصرة بالعراق.

- عراقية الأصل، هي ابنة الفنان العراقي الراحل رياض أحمد.

- التحقت بالدراسة في مدينة صلالة بسلطنة عمان.

- انتقلت للعيش في البحرين ولبنان.

- متعلقة بالغناء منذ الصغر.

- بعد وفاة والدها، شجعتها والدتها على تطوير أدائها الفني، والاستمرار في الغناء.

- أول دخول لها لعالم الفن عبر برنامج «سوبر ستار»، وكانت تبلغ من العمر 17 عامًا، حيث استطاعت اجتياز المرحلة الأولى، حتى توصلت إلى المرحلة الثانية من التصفيات.

- ثم شاركت في برنامج آخر، ولكن لم يحالفها الحظ، حتى في عام 2010 حققت الفنانة رحمة رياض نجاحًا كبيرًا، واستطاعت أن تصل إلى التصفيات النهائية من التصويت.

- استطاعت الفنانة رحمة رياض، تقديم العديد من الأعمال الفنية المتنوعة التي لاقت إعجابًا كبيرًا من المشاهدين، والمستمعين.

- حرصت رحمة رياض على الظهور بإطلالات متألقة ومختلفة طوال مسيرتها الفنية.