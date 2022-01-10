الامارات | دار الافتاء المصرية: الموت ليس مناسبة للشماتة ولا لتصفية الحسابات

شكرا لقرائتكم خبر عن دار الافتاء المصرية: الموت ليس مناسبة للشماتة ولا لتصفية الحسابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال دار الافتاء المصرية إن تعليق بعض شباب السوشيال ميديا على مصائر العباد الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى ليس من صفات المؤمنين، ولا من سمات ذوي الأخلاق الكريمة. ويزيد الأمر بعدًا عن كل نبل وكل فضيلة أن تُشْتَمَّ في التعليق رائحة الشماتة وتمني العذاب لمن مات.

وأضافت الدار في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هذا الخُلق المذموم على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصًا على نجاة جميع الناس من النار. وليس الموت مناسبةً للشماتة ولا لتصفية الحسابات، بل هو مناسبة للعظة والاعتبار".

وتابعت الدار: "إن لم تُسعفْكَ مكارم الأخلاق على بذل الدعاء للميت والاستغفار له؛ فلتصمت ولتعتبر، ولتتفكر في ذنوبك وما اقترفته يداك وجناه لسانك، ولا تُعيِّن نفسك خازنًا على الجنة أو النار؛ فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء".

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