الامارات | 7 قتلى جراء انهيار صخور على قوارب في البرازيل

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قتلى جراء انهيار صخور على قوارب في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي ما لا يقل عن سبعة سيّاح حتفهم في بحيرة بجنوب شرق البرازيل، جراء انهيار كتلة صخرية على قوارب كانوا يستقلونها.

وأوضحت فرقة الإطفاء بولاية ميناس جيرايس، أن ثلاثة آخرين لايزالون في عداد المفقودين. كما أسفر الحادث عن إصابة أكثر من 30 شخصاً، لايزال أربعة منهم في المستشفى. وأظهر مقطع فيديو للحادث الذي وقع أول من أمس، كتلة صخرية تنفصل وتسقط على قوارب سياحية في بحيرة فورناس. ويُعتقد أن هطول الأمطار على مدار الأيام الماضية هو الذي أدى إلى خلخلة كتلة من الجرف. وأوضحت فرقة الإطفاء أن قاربين اثنين أصيبا بشكل مباشر، وأن جميع القتلى كانوا على متن قارب واحد فقط.

وتم إيفاد فرق غوص للبحيرة، التي تقع على بعد نحو 400 كيلومتر شمال ساو باولو، والتي تُعد أوديتها وجهة سياحية شهيرة في المنطقة. وأعلنت البحرية البرازيلية، التي شاركت في عملية الإنقاذ، فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

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