الامارات | «10 نساء في واحدة» كتاب يتناول مسيرة هدى سلطان

شكرا لقرائتكم خبر عن «10 نساء في واحدة» كتاب يتناول مسيرة هدى سلطان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصدر مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في دورته الـ11، التي ستُقام في الفترة من الرابع إلى 10 مارس عام 2022، كتاباً بعنوان «10 نساء في واحدة»، الذي يتناول مسيرة النجمة المصرية الراحلة هدى سلطان.

وقرّرت إدارة المهرجان، في بيان صحافي أمس، إهداء الدورة المقبلة إلى روح ثلاثة من كبار الفنانين الأفارقة الراحلين، وهم النجم الكبير الراحل محمود مرسي صاحب الأداء العبقري والمشوار السينمائي الثري بالأعمال المميزة، والمخرج الكبير الراحل محمد إسماعيل رائد السينما المغربية، والنجمة المصرية الراحلة هدى سلطان، صاحبة الأداء التمثيلي والغنائي الأسطوري الفريد والمشوار الطويل في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، حيث يصدر لها المهرجان، بهذه المناسبة، كتاباً بعنوان «10 نساء في واحدة» تأليف الناقد الكبير كمال رمزي.

ووفق البيان، سيصدر المهرجان كتاباً آخر عن النجم الكبير حسين فهمي، الذي يمنحه المهرجان جائزة إنجاز العمر تأليف الناقد أحمد شوقي.

كما يصدر المهرجان كتاباً عن المخرج الكبير وخبير السينما الإفريقية فريد بوغدير، يتناول رحلته المميزة وأهم أعماله، وكتاباً آخر عن حامل اسم الدورة المخرج السنغالي الراحل ديوب مامبيتي باللغتين الفرنسية والعربية، تأليف الناقد السنغالي جبريل ساجنا. كما يصدر كتاباً عن الراحل المخرج الكبير شادي عبدالسلام، تأليف الدكتورة ميرفت كموني، ويترجمه للعربية المخرج التونسي محمود جيمني.

وفي إطار شعار المهرجان حول إعادة اكتشاف مصر، يصدر المهرجان كتاباً بالاسم نفسه لمجموعة من الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى إصدارات أخرى ونشرات وملفات خاصة عن كل ما يخص الدورة الـ11.

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