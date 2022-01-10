الامارات | مهرجان الظفرة يطلق مسابقة «اطرح القعود وشله»

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الظفرة يطلق مسابقة «اطرح القعود وشله» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان الظفرة بدورته الـ15، عن إطلاق مسابقة «اطرح القعود وشله»، والتي تقام لأول مرة في المهرجان، لتنضم للمسابقات التراثية خلال الفترة من 13 ولغاية 22 يناير الجاري في تمام الساعة الثالثة مساءً بمنصة مزاينة الإبل في مدينة زايد بمنطقة الظفرة. وتعتبر المسابقة من المسابقات التراثية التقليدية في دولة الإمارات ودول الخليج في طرح القعود خلال دقيقة واحدة فقط، ليحصل المتسابق على «القعود» الذي نجح في إسقاطه.

ويشترط للمشاركة في المسابقة أن لا يقل عمر المتسابق عن 18 عاماً، وأن يقوم بالتسجيل في البطولة وتعبئة الإقرار والبيانات الخاصة بذلك، والتقيد بتعليمات البطولة.

وتتمثل آلية المسابقة بطرح القعود في مدة لا تتجاوز دقيقة واحدة، ومن يتجاوز مدة دقيقة يخرج من المنافسة.

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