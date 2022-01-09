سبب تأخر وائل الإبراشي في الزواج.. واتفاق جاد مع زوجته: «مفيش شغل» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدث الإعلامي الكبير وائل الإبراشي في لقاء تلفزيوني سابق، عن أسباب تأخر زواجه، قائلًا: «عشت قصص حب، ولا يستطيع الإنسان العيش بدون حب»، وكشف أنه لم يستطع الزواج في سن مبكرة اعتقادًا منه أن الزواج سيعوق حركة نجاحه، خاصًة أن مهنته تتطلب الطموح والتفكير.

وقال وائل الإبراشي - الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد عن عمر ناهز 58 سنة - في اللقاء التلفزيوني: «شايف إن الزواج يؤدي إلى الفشل المهني، أنا أحب أدخل البيت ملاقيش حد عشان أسرح وأتخيل وتطلع الأفكار».

سبب الزواج المتأخر لوائل الإبراشي

وأضاف وائل الإبراشي خلال حديثه: «بشوف حياة العزوبية الأنسب للنجاح، في سن معين ووقت معين، بيتدي الانسان يقتنع بفكرة الزواج»، وأنه عند وصوله لمرحلة في حياته المهنية رأى القضايا الكثيرة في المحاكم من قتل وغيره، حينها قرر اتخاذ خطوة الزواج «كنت بخاف من بهدلة المحاكم، لكن قلت عايز اتجوز عشان ألحق أخلف، كان في مقدمات قصة حب اتجوزنا وخلفنا».

الزواج المبكر يعطل أصحاب الطموح

وتابع «وائل» عن امتناعه عن الزواج في سن مبكرة من عمره «كنت شايف الجواز هيشغلني ويعطلني، ولكن اختلف المفهوم، بشوف أي حد بيشتغل مهنة فيها طموح الجواز المبكر مش هيخليه ينتج بسرعة أو ينجح أوي» مضيفًا أن الزواج المتأخر له عيوب أيضًا متمثلا في فرق السن الكبير بين الأب وأبنائه .

وعن زوجته، قال إنها ذات شخصية قوية، «متفقين على أنها متشتغلش والمرحلة الأولى لتربية الطفلة والبنت تحتاج أم»، وأشار إلى أنه يبتعد تمامًا عن دور القمع في حياته الزوجية، وكل شيء بينه وبين زوجته يحدث بالاتفاق والنقاش من قبل الطرفين.

وفاة وائل الإبراشي

ومنذ ساعات قليلة ماضية، تلقى الوسط الإعلامي خبر وفاة وائل الإبراشي بعد مرور عام من صراعه مع فيروس كورونا ، حيث تطورت حالته الصحيه للأسوأ، وأصيب بتليف في الرئة، وظل يواجه المرض لمدة عام كامل إلى أن توفاه الله.