ياسمين صبري تثير إعجاب متابعيها بطقم ألماظ: جورجينا العرب «صورة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة جديدة لها أثارت بها تفاعل متابعيها بالكثير من التعليقات.

وبدت الفنانة ياسمين صبري في الصورة بإطلالة أنيقة، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بطقم ماسي من ماركة «كارتييه» العالمية، إذ ارتدت عقد وقرط ماسي متناسقان مع بعضهما.

وأثارت الصورة تفاعل كبير بين متابعي الفنانة ياسمين صبري، فكانت من بين التعليقات التي تلقتها «جميلتي.. قمر العرب والله.. جورجينا العرب.. بتجنني.. أجمل واحدة في مصر».

إطلالات ياسمين صبري المتشابهة مع جورجينا

وكانت الفنانة ياسمين صبري، والتي تشابهت بعض إطلالاتها مع جورجينا، وهي صديقة اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو، حتى أطلق عليها لقب «ياسمين صبري جورجينا الغلابة».

وكانت آخر الإطلالات المتشابه بينهما، حين ظهرت الفنانة ياسمين صبري، في احتفالات العام الجديد 2022، بفستان من اللون الفضي ذو أكمام طويلة، ومفتوح من القدم، وهي الإطلالة ذاتها التي تشابهت مع جورجينا.

وانتشرت وقتها الصور عبر منصات «السوشيال ميديا» للمقارنة بين الإطلالتين، وكان من بين التعليقات التي تلقتها الفنانة ياسمين صبري: «جورجينا العرب.. ما خلاص يا ياسمين ده إنتي جورجينا جدًا».

ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه بالعالم 2021

وكانت الفنانة المصرية ياسمين صبري، اختيرت ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2021، لتكون النجمة العربية الوحيدة المنضمة حتى الآن للمسابقة، وفقا لما نشره الحساب الرسمي لمسابقة «tccandler» عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونافست أيضًا «جورجينا» على اللقب، وضمت القائمة نجوم من مختلف الفئات، على رأسهم بوليوود و هوليوود وآخرين من نجمات الرياضة، بالإضافة إلى مشاركة ملكات جمال من أنحاء العالم كافة.

ولم تكن هذه أول مرة، التي ترشح فيها ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل 100 وجه حول العالم، فقد سبق وانضمت للقائمة في عام 2017 و2018 و2020.