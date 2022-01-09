الامارات | الكويت..فرق أمنية للتشدد في منع مناسبات الأماكن المغلقة

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت..فرق أمنية للتشدد في منع مناسبات الأماكن المغلقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مصادر أمنية كويتية، أنه تم تشكيل فرق أمنية تتألف كل واحدة من 15 رجل أمن، مهمتها التشدد في تطبيق قرار إيقاف إقامة المناسبات الاجتماعية في جميع الاماكن المغلقة، مثل خيم الأعراس وقاعات الفنادق، وصالات العزاء والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات الصحية.

وأفادت صحيفة " القبس" أن هذه الفرق سترصد أي احتفالات تقام، سواء في المنازل أو الشاليهات أو المزارع أو الاسطبلات، ومن يتم رصده، فسوف تتم إحالته إلى القضاء.

وبحسب الصحيفة سيكون من مهام الفرق منع غير الحاصلين على اللقاح دخول الاماكن العامة والدوائر الحكومية، وأكدت المصادر

أنه لا تهاون مع أي شخص يخالف هذه التعليمات، وسوف يتم تسجيل قضية بحق أي مخالف للاشتراطات الصحية وإحالتها إلى محكمة الجنح الخاصة.

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