حتى لا يحترق منزلك مثل سهير رمزي.. 5 نصائح لاستخدام الدفاية بأمان «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كشفت الفنانة سهير رمزي، عن أول فيديو من حريق منزلها، صباح اليوم، بسبب الدفاية الموجودة في الدور الأول من فيلتها في الشيخ زايد، بعدما تركتها تعمل وصعدت إلى الدور الثاني، لتشتعل الدفاية في الغرفة الخشبية بالكامل لولا أن استطاع عدد من الجيران السيطرة على النيران.

لحظات من الرعب عاشتها، الفنانة الكبيرة سهير رمزي، بعدما تعرض منزلها للحريق، صباح اليوم، بسبب الدفاية الموجودة في الدور الأول من المنزل، دون خسائر بشرية، وفقًا لما ذكرته في تصريحات خاصة لـ «الوطن».

ونشرت الفنانة أول فيديو لحريق منزلها، عبر حسابها على «إنستجرام»، أظهر فيه الحريق يلتهم أجزاء كبيرة من المنزل، مُعلقة: «الحمدلله إحنا بخير، وقدر الله وما شاء فعل، حريق بالمنزل اليوم صباحا».

ويرصد «هُن» في السطور التالية، نصائح لاستخدام الدفاية بأمان، بحسب موقع «WIKI HOW»:

- قومي بتنظيف الدفاية الكهربائية بشكل دوري.

- احفظي الدفاية بمكان جاف، خلال فترة التخزين.

- احرصي على فحص الدفاية من قبل المختصين بشكل مستمر للتأكد من صمامات الغاز.

- لا تهملي فتح النافذة عند استخدام الدفاية لتجنب الاختناق.

- ثبتي الدفاية بعيدًا عن الأقمشة الناعمة، وخاصة الحراير والستان، والبلوستر.

- تجنبي الوصلات الكهربائية، حتى تتجنبي «السخونة».