قبل ساعات قليلة من رحيله.. «النعي» آخر أنباء صفحة وائل الإبراشي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خبر مفزع وحزين على الوسط الإعلامي برحيل الإعلامي وائل الإبراشي، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا، الذي هاجمه قبل ما يزيد عن العام، ليدخل المستشفى لفترة طويلة في رحلة مريرة مع الفيروس اللعين، الذي انتهى بإصابته بتليف في الرئة إلى أن وافته المنية.

ورغم وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، إلا أن صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ظلت تمد جمهوره بالأخبار، التي كان آخرها نبأ رحيل المستشارة تهاني الجبالي، التي توفت اليوم، إثر إصابتها هي الأخرى بفيروس كورونا المستجد.

ونعت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، رحيل المستشارة تهاني الجبالي، قائلة: «انا لله وانا اليه راجعون.. توفيت منذ قليل المستشارة تهاني الجبالي»، لكن ما هي إلا ساعات قليلة حتى لحق الإعلامي الكبير، وصعدت روحه إلى بارئها، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا المستجد.

رحيل الإعلامي وائل الإبراشي

‎ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير وائل الابراشي، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الاعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل ، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح اعماله و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعانى الإعلامي الراحل وائل الإبراشي من تليُّف في الرئة إثر إصابته بالوباء القاتل، أواخر شهر ديسمبر 2020، ما أدى لدخوله المستشفى أكثر من مرة في صراع مع المرض، حتى توفي اليوم.

وجاء آخر ظهور للإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته، منذ عامٍ تقريبًا، إذ جمعه اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامجه «التاسعة» عبر التليفزيون المصري، حيث جاء الأخير بديلًا لـ«الإبراشي».

وكشفت مصادر خاصة أن الإعلامي الشهير كان متواجدا في المستشفى منذ قرابة 8 أشهر، وأن أمنيته الأخيرة كانت العودة للشاشة مرة أخرى، لكن حالته الصحية كانت «صعبة جداً».