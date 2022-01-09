5 طرق طبيعية وفعالة لتكثيف شعر طفلك.. أبرزها «صفار البيض»

القاهرة - سمر حسين - ماما

«احلقي شعر ابنك هيتقل»، من النصائح التي تتردد على مسامع الأمهات عند معانتهن مع مشكلات شعر أطفالهن، إذ يعتقد معظم الناس أنه عند حلق الشعر تمامًا، ينمو، ويصبح أكثر كثافة وطولًا، ولكنها من الخرافات الشائعة، لأن الشعر يكون ذو كثافة محددة على حسب المراحل العمرية، والجينات للأشخاص، ولكن تفتقر بعض الأمهات في إيجاد الحلول ما يجعل بعضهن يصلن لاتخاذ قرار حلق شعر أطفالهن «زيرو».

طرق طبيعية للحصول على شعر ناعم وكثيف

لذا تقدم «هن» طرقا طبيعية لعلاج مشكلات الشعر لدى الأطفال، وذلك وفقًا لموقع «parentage» فيما يلي:

- يمكن استخدام الزبادي لتكثيف الشعر، وذلك عن طريق خفق كوب من الزبادي في كوب ثم وضعه على شعر طفلك، مع الحرص على التدليك برفق، لمدة تتراوح إلى نصف ساعة حتى يجف الشعر تمامًا، ويتشرب الزبادي، كما يمكنك تكرير هذه التجربة كل يوم على شعر طفلك لرؤية نتائج فعالة.

- صفار البيض، حيث يعتبر تناول البيض من الأكلات العدوانية للكثير من الأطفال على الرغم من فوائده الكبيرة واحتواءه على البروتين، يمكنك خفق بيضة في طبق والحصول على الصفار فقط، ثم وضعه على شعر الطفل لمدة 60 دقيقة، ثم شطفه جيدًا بشامبو الأطفال المناسب لشعر طفلك، حيث يساعد البيض على تقوية الشعر ويادة كثافته وتنعيمه.

- يعتبر جل الصبار من النباتات التي لها تأثير إيجابي كبير على الشعر، حيث يمكنك زرعه في المنزل، والحصول على الجل الطبيعي من الأوراق، ثم قومي بوضعه على شعر طفلك مباشرًة، ستلاحظين نتائجه الفعالة على شعر طفلك حيث يمنع تقصف الشعر وتساقطه.

- يمكن الاستعانة بحليب جوز الهند، لترطيب الشعر الجاف وتغذيته، ولكن يفضل وضعه بعد غسل شعر طفلك مباشرًة، حتى يكون الشعر مبلل للحصول على أفضل النتائج.

- يعمل نبات الحلبة على تغذية الشعر، حيث قومي بنقع كمية مناسبة من بذور الحلبة واطحنيها جيدًا، حتى تحصلي على قوام يشبه العجين واتركيها لمدة يوم كامل على شعر طفلك، كما يمكنك إضافة جل الصبار إلى الخليط لزيادة التأثير الإيجابي على الشعر، والتغيير من رائحة الحلبة، التي يمكن أن تكون غير محببة للبعض.