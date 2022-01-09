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نصائح لـ«الأم المستجدة».. أبرز أعراض التسنين لطفلك وامتى تزوري الطبيب

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القاهرة - سمر حسين - ماما

التسنين عند الأطفال

مرحلة التسنين عند الأطفال من أصعب الفترات التي تمر على أغلب الأمهات، خاصة مع المولود الأول لقلة الخبرة، إلا أن هناك مجموعة من العلامات والأعراض تشير إلى أن الطفل يمر بتلك الفترة، وتقدم «هن» أبرزها خلال التقرير التالي، وطرق التعامل الصحيحة وفقا للموقع الهندي «بولد سكاي».

سيلان اللعاب

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سيلان اللعاب من أقوى أعراض التسنين الشائعة، حيث يجد الطفل صعوبة في التحكم بلعابه، وينصح الأم في تلك الفترة مسح وجه الطفل بشكل مستمر، وتغيير الملابس.

العض المبالغ فيه

العض من طبيعة الأطفال في تلك الفترة، لكن العض المبالغ فيه ومص الإصبع إشارة على دخول الطفل في مرحلة التسنين، ويمكن أن يسبب أعراض مثل الشعور بألم خفيف نتيجة الضغط المتزايد على اللثة.

البكاء المتزايد

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الألم الناتج عن التسنين يجعل الطفل يبكي بشكل مستمر، لذلك ينصح بالتعامل مع الطفل برفق في هذه الفترة.

اضطراب في تناول الطعام

حدوث اضطراب في تناول الطعام أمر طبيغي ناتج عن التسنين، والسبب في ذلك شعور ببعض الآلام في اللثة نتيجة بدء بروز الأسنان، والتي من أعراضها فقدان بسيط للشهية.

اضطراب في معدل النمو

قلة النوم من أعراض التسنين الأكثر شيوعا، فمع البكاء المتزايد ستجد الأم الطفل لا يستطيع النوم بصورة طبيعية.

ارتفاع في درجة الحرارة

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ارتفاع درجة الحرارة بشكل بسيط من أعراض تسنين الأطفال، وهي عرض نسبي فالبعض يصاب بها والبعض الآخر لا.

أعراض أخرى شائعة للتسنين

- الطفح الجلدي

- التقيؤ

- زيادة السعال

- تقرح الفم

- انتفاخ البطن

أخصائي طب أطفال يوضح متى تجب زيارة الطبيب

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يقول الدكتور «هاني عصام» أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «التسنين يعني قريفة، صعوبة في النوم والرضاعة، رشح بسيط، إفرازات في العين قليلة، ارتفاع خفيف في درجة الحرارة لا تزيد عن 38 ونصف».

ويتابع أخصائي طب الأطفال، هذه الأعراض تبدأ في الشهر الرابع وحتى انتهاء مرحلة التسنين، موضحا «أعراض التسنين مفيش منها قلق، وإذا زادت يبقى معناه إن الطفل عنده عدوى وحاجة تانية خالص غير أعراض التسنين وتستلزم الكشف والاطمئنان على الحالة».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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