علامة تظهر أثناء نومك تكشف نقص "فيتامين د" بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في هذا الوقت من العام، تعمل أجهزتنا المناعية بجهد كبير لمحاولة حمايتنا من الفيروسات المختلفة المنتشرة حولنا، يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي متوازن في حمايتنا، يختار بعض الناس تناول المكملات الغذائية أيضًا؛ يمكن العثور على سبب لتناول مكمل واحد أثناء نومك.

في شهر يناير، الطقس أكثر برودة، مما هو عليه في الأشهر الأكثر دفئًا، أيضًا، على عكس الأشهر الأكثر دفئًا في العام، لا تحصل أجسامنا على نفس القدر من فيتامين د، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

فيتامين د هو "مادة كيميائية لأشعة الشمس" حيث نصنع فيتامين د من أشعة الشمس التي تساعد على تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفات لدينا، وهذا بدوره يحافظ على قوة عظامنا وعضلاتنا وأسناننا.

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إن نقص فيتامين (د) يمكن أن يؤدي إلى تشوهات وآلام العظام.

بسبب نقص فيتامين (د) في الشتاء، يوصى بتناول مكملات فيتامين (د).

توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) بعدم تناول أكثر من 4000 وحدة دولية (100 ميكروجرام) من فيتامين د يوميًا.

كيف تعرف أنك تعاني من نقص فيتامين د؟

تشير إحدى الدراسات إلى أن هناك علامة على نقص فيتامين (د) قد تكون موجودة أثناء النوم.

يقترح الدكتور مايكل بريوس أن علامة نقص فيتامين (د) قد تكون قلة النوم.

وفقًا لـ MD في الولايات المتحدة ، وجدت دراسة حديثة أن نقص فيتامين (د) مرتبط بـ "قصر مدة النوم".

وأضاف الدكتور بريوس: "في عام 2018، حلل العلماء في جامعة تشينغداو الصينية نتائج العديد من الدراسات التي نظرت في دور فيتامين د في النوم."

حدد تحليلهم صلات مهمة بين المستويات المنخفضة من فيتامين د وقلة النوم، ووجدوا أيضًا أن المستويات المنخفضة من فيتامين (د) مرتبطة بنوعية النوم السيئة ".

ماذا يجب أن نفعل إذا كان لدينا فيتامين د منخفض وكيف يمكننا زيادة مستوياتنا إذا كنا لا نريد اللجوء إلى المكملات الغذائية؟

لحسن الحظ، الجواب، كما هو الحال مع ارتفاع ضغط الدم، هو في نظامك الغذائي.

هناك قائمة بالأطعمة التي تحتوي على مستويات صحية من فيتامين د.

وتشمل: الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل.

علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا العثور على فيتامين د في اللحوم الحمراء وصفار البيض والأطعمة المدعمة، وهذا يشمل بعض الدهون القابلة للدهن وحبوب الإفطار.

إذا كنت تفضل تناول مكملات فيتامين (د) بدلاً من هذه الخيارات الغذائية أو جنبًا إلى جنب معها، فمن المستحسن أن تأخذها حتى أبريل.

في هذه المرحلة، سيبدأ جسمك في إنتاج ما يكفي من فيتامين د من أشعة الشمس.

إذا كنت تتناول الكثير من فيتامين (د) على مدى فترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى تراكم الكالسيوم الذي يمكن أن يضعف عظامك ويتلف كليتيك وقلبك.

بينما يمكنك تناول جرعة زائدة من فيتامين (د) من خلال تناول الكثير من المكملات الغذائية، لا يمكنك تناول جرعة زائدة من فيتامين (د) إذا جلست في الشمس لفترة طويلة.