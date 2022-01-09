الامارات | استئناف الدراسة الحضورية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بالسعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الدراسة الحضورية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارتا الصحة والتعليم في السعودية اليوم الأحد عن استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، اعتبارا من 23 يناير الجاري.

وفي بيان لهما، أشارت وزارتا التعليم والصحة: إلى "استمرار التعليم عن بعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذر حضورهم لأسباب صحية".

وأشار البيان إلى "تطبيق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من وقاية، والتأكيد على جاهزية جميع المدارس في تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، حفاظا على سلامة الطلبة".

وأكدتا أن "القرار نتيجة نجاح عودة طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، وجهود المملكة في الوصول إلى الحصانة المجتمعية العالية".

وشددت الوزارتان "أهمية الشراكة المجتمعية في دعم استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات حضورياً ومدمجاً رغم جائحة كورونا".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي لقناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأحد، أن جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات مأمونية عالية، ومرت بكل المراحل الطبية والأخلاقية لاعتمادها، ويستخدمها الملايين حول العالم.

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