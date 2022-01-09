الامارات | قرار قضائي جديد بحق المتهم بالتعدي على فتيات دار أيتام بني سويف

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار قضائي جديد بحق المتهم بالتعدي على فتيات دار أيتام بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة بمصر، اليوم الأحد، قرارا يقضي بتجديد سجن رجل الأعمال محمد الأمين المتهم بالإتجار بالبشر والتعدي على فتيات من داري أيتام أسسهما، 15 يوما.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس محمد الأمين احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية، وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف.

وذكرت النيابة حسب "المصري اليوم" أن المتهم استغل ضعف الفتيات بقصد التعدي عليهن جنسيا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.

وكانت مواقع مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ضجت بفيديو احتوى على اعترافات صادمة للمجني عليهن في قضية، المتهم بالإتجار بالبشر والتعدي على فتيات من داري أيتام أسسهما.

على صلة، قررت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، إيقاف إحسان أبوزيد وكيل تضامن بني سويف عن العمل 3 أشهر وإحالتها إلى التحقيق على خلفية واقعة دار الأيدي الأمينة التي أسسها محمد الأمين، والتي حدثت بها عدد من المخالفات بحق الفتيات الموجودة بالدار.

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