جذابة وأنيقة.. أبرز الإطلالات الساحرة لـ كيت ميدلتون في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تحتفل اليوم كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج وزوجة الأمير ويليام حفيد ملكة بريطانيا، بعيد ميلادها الأربعين، وبهذه المناسبة يستعرض "الخليج 365" أبرز الإطلالات الساحرة لها خلال العام الأخير.

-تتألق باللون الأحمر

في حفل ترانيم الكريسماس في لندن في ديسمبر 2021، بدت الملكة ساحرة بإطلالة حمراء، حيث ظهرت مرتدية فستانًا كلاسيكيًا باللون الأحمر، منسقة معه حذاء من نفس اللون.

-الأبيض الأنيق

وظهرت كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة خلال ظهورها في الكنيسة الملكية، في مارس الماضي، حيث تألقت بمعطف غاية في الأناقة باللون الأبيض الكريمي مع لمسة مزركشة بإحكام لطبقة رقيقة من الدانتيل على المعطف.

-بدلة بنفسجية

ظهرت الدوقة وهي ترتدي بدلة بنفسجية اللون خلال زيارة إلى أيرلندا الشمالية في سبتمبر 2021، وتسقت أسفل الجاكيت بدي أسود ذو رقبة عالية، وانتعلت حذاء من جلد الغزال وحقيبة كلتش سوداء.

-الأسود في جنازة الأمير فيليب

وفي أبريل 2021، رغم الحزن الذي خيّم على جنازة الأمير فيليب إلا أن إطلالة كيت ميلتون كانت حديث الجميع، حيث اختارت فستاناً أسودن مع معطف طويل من نفس اللون وبقصة الفستان، وأكملت اللوك بمجوهرات فخمة، مع قبعة الرأس.

-إطلالة ملكية

وفي سبتمبر، تألقت كيت ميدلتون بإطلالة ملكية خلال حضورها العرض الأوّل لفيلم No Time To Die في لندن، إذ ارتدت فستاناً ذهبي اللون، تم تصنيعه لها خصيصاً، مع قصة الكاب، وأكتاف الأوبليات، لستايل محتشم وأنيق.

وقد اعتمدت مع الفستان تسريحة شعر مرفوعة، وزينتها بأقراط أذن كبيرة الحجم.