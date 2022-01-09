فوائد لا تتوقعها.. هذا ما يحدث لجسمك عند استنشاق البخور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

لا يقتصر فائدة إشعال عود بخور في المكان الذي تجلس به على امتلاء الهواء برائحة مميزة فحسب، بل أفادت إحدى الدراسات أن الزيوت الأساسية الموجودة به يمكن أن تساعد في إزالة انسداد الأنف وتحسين الهواء من حولك، وعديد من الفوائد الأخرى التي نذكرها لكم في التقرير التالي, وفقا لموقع "timesofindia".

- الوقاية من الأمراض:

تُصنع أعواد البخور من مكونات لها خصائص مضادة للبكتيريا, وتساعد في منع الأمراض عن طريق قتل الجراثيم، نظرًا لاحتوائها على مكونات مضادة للالتهابات مثل حمض البوزويلك أو اللبان، بالإضافة إلى إنها تعمل على تحسين تدفق الدم، والحفاظ على صحة الجسم.

- علاج بعض أنواع العدوى:

تحتوي رائحة البخور على خصائص قوية تنشط مستقبلات الجسم، ووفقًا لبحث نُشر في مجلة الأبحاث الكيميائية، يساهم بخور خشب الصندل في علاج بعض أنواع العدوى والمشاكل عن طريق زيادة إنتاج الكيراتين الموجود في الطبقة الخارجية من الجلد.

- تخفيف الصداع النصفي والتوتر:

ويساهم استنشاق البخور في خفض مستويات التوتر لديك، فالرائحة لها خصائص علاجية تخفف الصداع النصفي والاحتقان، فضلا عن تقليل معدل ضربات القلب والخفقان، ما يجعلك تشعر بالهدوء.

- يجعلك أقل قلقاً:

يمكنك إضاءة أعواد البخور في الغرف لتحسين الحالة المزاجية وتهدئة الأعصاب، ما يجعلك أقل قلقًا، بالإضافة إنها لديها القدرة على تطهير الهواء، وتحفيز الاتصالات العصبية ويجعلك أكثر إنتاجية، هذا هو السبب في أن كثير من الأشخاص يختارون إشعال أعواد البخور في مكان العمل.

- النوم بشكل أفضل:

إضاءة أعواد الروائح في غرفة النوم قبل النوم يمكن أن يجعلك تنام بشكل أفضل، وذلك لاحتوائها على روائح قوية تعمل كمهدئات طبيعية ، ولها إحساس مهدئ للجسم وتساعد على الاسترخاء.