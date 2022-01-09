إصابة ابنتي عصام الحضري شهد وشاهندة بكورونا.. ووالدتهما: «مشوفش فيكم وحش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت شهد الحضري ابنة عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، خبر إصابتها وشقيقتها شاهندة بفيروس كورونا، وأكدت بعدها بدقائق والدتها «صابرين» خبر الإصابة.

وقالت شهد، عبر خاصية ستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: «حضري وشاهندة وشهد إيجابي كورونا، ربنا يشفيكم ويعافيكم يا رب يا حبايبي وتعدي عليكم سهلة وتقومولي بالسلامة يا رب، ومشوفش فيكم حاجة وحشة أبدا».

إصابة ابنتي عصام الحضري بفيروس كورونا

وطالبت صابرين زوجة عصام الحضري من متابعيها الدعاء لهم: «ادعولهم يا جماعة بالشفاء هما وكل مريض»، وردت «شهد» على «ستوري» والدتها عبر «إنستجرام» معلقة: «الله يسلمك يا أحلى مامي في الدنيا».

إصابة عصام الحضري بكورونا

يذكر أن عصام الحضري بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد يقيم في منزله، وعلق على عدم سفره مع المنتخب المصري إلى الكاميرون في نهائيات البطولة الإفريقية، إذ هو مدرب حراس مرمى المنتخب، ومنعته الإصابة بكورونا من الالتحاق بهم.

ونشر عصام الحضري، عبر خاصية «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» قائلا: «قل لن يصيبنا الله ما كتب الله لنا والحمد لله على كل حال دعواتكم لنا بالشفاء، أنا وأبوجبل واللحاق ببعثة المنتخب في الكاميرون قريب إن شاء الله».

واختتم الحضري حديثه قائلا: «إن شاء الله نتمنى وصول باقي أفراد البعثة إلى الكاميرون بالسلامة غدا إن شاء الله وكل التوفيق لمنتخب مصر، دعواتكم».

عصام الحضري برفقة زوجته

كان الحضري نشر صورة له برفقة زوجته، على «إنستجرام» وهما يرتديان ملابس الإحرام، ويؤديان العمرة، وظهرت صابرين بجلباب أسود، وعلق الحضري على الصورة قائلا: «في طريقنا لأداء العمرة إن شاء الله، نسأل الله القبول».