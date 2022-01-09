احذر من «علياء» على فيس بوك: تجمع معلومات عن ضحاياها وتبتزهم.. ادفع أولا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سنوات من الابتزاز والضغط واختلاق المشكلات والأزمات لأسر لا ذنب لها في الحياة سوى أنها وقعت ضحايا بين براثن فتاة لم يختلف تفكيرها عن تدبير الشيطان كثيرًا، تسببت خلالها «علياء.ع» صاحبة الـ35 عامًا، والتي تقطن في كفر البدماص بالدقهلية، في تدمير الحياة الأسرية والاجتماعية لـ20 أسرة مصرية سواء داخل أو خارج البلاد، مقابل المطالبة بمبالغ مالية باهظة، وهو ما كشفت عنه الستار صفحة «قاوم» الخاصة برصد وقائع الابتزاز داخل المجتمع المصري، عبر منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل ابتزاز الفتاة لأسر الضحايا

أحمد البكري، المستشار القانوني، والدفاع الخاص بـ8 أسر من بين الضحايا الذين وقعوا في فخ فتاة كفر البدماص، كشف في تصريحات خاصة لـ«هن»، تفاصيل ابتزاز «علياء» لضحاياها على مدار أعوام طويلة مضت، حتى إلقاء القبض عليها، ليلة أمس، وبدء التحقيقات معها أمام النيابة.

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هي حيلة الفتاة للوصول إلى ضحيتها وبدء نصب فخ لها، وابتزازها بنشر قصص وهمية عنها والبدء في المطالبة بالحصول على مبالغ مالية مقابل التوقف عن ابتزازها، «البنت بتبدأ تجمع داتا عن الضحية من الأكونت بتاعها، وتوصل لأصحابها وأقاربها، وتبعت قصص وهمية عن ضحيتها لمعارفها، عشان تعمل مشاكل ليها، وتطالب بفلوس عشان تبطل تبعت رسائلها».

الادعاء بإصابة طفل بالإيدز

ومن بين ضحايا «علياء»، أسرة مصرية تعيش في دولة عربية، تمكنت من الوصول إلى حساب الأب الذي يعمل مهندسًا، ثم حساب المدرسة الخاصة بأحد أطفاله، وإرسال رسائل وهمية لإدارتها بأن الطفل مصابًا بالإيدز، ما تسبب في خلق أزمة كبيرة للمهندس المصري وأسرته: «وصلت لمدرسة طفل عايش مع أسرته في دولة عربية، وادعت إنه مصاب بالإيدز، مقابل إنها تاخد من والده 600 ألف جنيه، وبالفعل حصلت عليها».

ووفق المستشار القانوني، فألقي القبض على فتاة كفر بدماص، ليلة أمس، وجارٍ التحقيقات معها أمام النيابة، والكشف عن تفاصيل ومستجدات القضية.

مؤسس صفحة «قاوم» كشفنا الأمر برسالة استغاثة

ومن جانبه، قال محمد اليماني، مؤسس صفحة «قاوم» واقعة فتاة كفر بدماص، إنه كشف أمر «علياء»، من خلال استقباله رسالة على الصفحة من سيدة تدعى «دينا»، استغاثت خلالها وزوجها بتعرضهما للابتزاز من قبل فتاة، ويرغبون في المساعدة للوصول لها في أسرع وقت ممكن.

وتواصل «اليماني» مع مديرية أمن الدقهلية، التي تمكنت من إلقاء القبض على الفتاة المتهمة بالنصب والابتزاز، خلال 48 ساعة فقط.