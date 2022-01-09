معلومات عن ملكة جمال بريطانيا الممنوعة من دخول أمريكا: سورية الأصل وإعلامية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة غريبة من نوعها إذ مُنعت ملكة جمال بريطانيا «لين كلايف» من الدخول للولايات المتحدة الأمريكية، بسبب محل ميلادها، وهي الممثلة لـ ملكة جمال بريطانيا للسيدات المتزوجات، لكن السفارة الأمريكية منعتها من الدخول ولم تمنحها تأشيرة السفر، بالرغم من السماح لزوجها وابنها بالدخول للبلاد، وفقا للموقع الأمريكي «standard».

من هي لين كلايف ملكة جمال بريطانيا

تقدم «هن» خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن ملكة جمال بريطانيا التي مُنعت من دخول أمريكا بسبب محل ميلادها «دمشق»، وفقًا للموقع الأمريكي «tellerreport».

لين كلايف ملكة جمال بريطانيا من مواليد سوريا «دمشق»، وتبلغ من العمر 29 عاما، واستقرت في المملكة المتحدة في عام 2013.

خلال زيارة «لين» الأولى لبريطانيا كانت تحمل معها حقيبة ملابسها على ظهرها، قبل التحاقها بالجامعة كي تتعلم التحدث بالإنجليزية.

معلومات عن لين كلايف ملكة جمال بريطانيا

تدربت «كلايف» وأصبحت طبيبة ماهرة في الصحة الوطنية البريطانية، ولم تكتفِ بذلك فعملت في مجال الإعلام مذيعة تلفزيونية.

وفي أغسطس عام 2020، حصلت لين على الجنسية البريطانية.

كانت لين تنوي الاحتفال بحصولها على لقب ملكة جمال بريطانيا 2020 في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن تشاء الأقدار وتمنعها من الحصول على تأشيرة الدخول إلى أمريكا.

الآن لين غير متأكدة ما إذا كانت ستشارك في المنافسة أم لا، بعض رفض دخولها أمريكا، بسبب محل ميلادها.

تفاصيل مسابقة «Mrs World»

يذكر أن مسابقة «Mrs World» في دورتها الـ 35 ستقام في 15 يناير من الشهر الجاري، وكان من المفترض أن تشارك «لين كلايف» في الحفل منافسة 75 متسابقة من ملكات الجمال من دول مختلفة.

قال الموقع التابع للحكومة الأمريكية معقبا عن ما حدث مع «لين» إن المواطنين المتقدمين من دول تستخدم الإرهاب، عليهم أولا أن يستجوبوا كدواعٍ أمنية، وسوريا واحدة من تلك الدول.

يذكر أن الهندية «هارناز ساندو» فازت بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021 وتوجت بالتاج من ملكة جمال الكون أنديا ميزا من المكسيك.

وأثارت المسابقة هذا العام حالة من الجدل على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لإقامتها في إسرائيل، وشارك بها 87 متنافسة على اللقب، إلا أن بعض المتسابقات انسحبن من المسابقة.