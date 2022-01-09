«مش مخلفة وكتبت كل أملاكي لواحد غريب».. مبروك عطية: محدش حر في فلوسه

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ناقش الدكتورالداعية «مبروك عطية»، خلال بث مباشر عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، سؤالا يخص سيدة جاء نصه كالآتي: «مش مخلفة وكتبت كل أملاكي لواحد غريب»، إذ تعد من أكثر الأسئلة التي تدور في أذهان البعض هذه الأيام، ويتساءلون عن الحكم الشرعي للقيام بذلك.

حكم كتابة الميراث لشخص غريب

تعجب الدكتور مبروك عطية من السؤال الوارد من السيدة قائلا: «سؤال جاءني من الفيديو قبل الماضي واحدة مش مخلفة وكتبت كل أملاكها لواحد غريب»، واستشهد الداعية الإسلامية بالآية القرآنية: «من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين».

وأوضح حكم من يتعدى الحدود في المواريث متابعا: «ربنا بين ميراث اللي مش مخلف، وحد غريب يعني ملهوش حق في الميراث، لو حد عملك خدمة أديله أجرته، من قدم عملا استحق به أجرا في قانون الإسلام، إلا إذا من قام بالخدمة رفض وعمل الشيء لوجه الله، لأن الخوف كل الخوف من التنازل بسبب الحياء وهذا أمر قد نبه إليه الفقهاء».

حكم تعدي حدود الله

وتطرق «مبروك عطية» إلى أن الإنسان ليس حرا في ماله معلقا: «لكن أنا حرة في فلوسي مفيش كده، كان ربنا هيقولك أنت حرة في مالك ربنا هيقولك لغيتي كلامي، ليه أورث اللي ملوش ميراث وأحرم اللي ليه ميراث»، واستهد بآية قرآنية: «وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ».

مبروك عطية يوضح حكم التعدي على حقوق الله

وتابع الداعية بأن هناك آية قرآنية من آيات استثمار القرآن الكريم والتدبر فيه وهي: «وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ» وفسرها: «أمر ربنا يعني قيام الساعة، وقولت من آثار التدبر لكتاب الله إنه قادر يشفينا في لحظة وكله عند ربنا كلمح البصر».

واختتم حديثه عن سؤال السيدة بـ: «اكتب لمين ومكتبش لمين تحت حجة كل واحد حر في ماله أقسم برب الكعبة ما كل واحد حر في ماله، الثقافة دي لازم توقف وتتغير، ليس كل ذي مالٍ حرا في ماله، لأنه مقيد بالوجوه التي ينفق فيها ماله يبقي الحرية جات منين».