«ندى» تغير شكل زي الأطباء التقليدي بالألوان: «عشان أكسر خوف الأطفال»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ملابس التمريض بألوان مبهجة ومليئة بالطاقة والحيوية وتصميمات مريحة سواء في الارتداء أو الحركة، كسرت الصورة النمطية المتعارف عليها للزي الرسمي، وهذا ما سعت إليه «ندى فيصل» طبيبة امتياز من محافظة المنيا.

ندى تروي تفاصيل الفكرة

تروي «ندى»، الشابة العشرينية، تفاصيل فكرتها، لـ«هن»: «إحنا عندنا السكراب والبلطو بيكون ليه شكل معين، أحيانا كتير مش بيكون مريح في الحركة، خاصة بنحتاج نتوضا عشان نصلي، فحاولت أعمل حاجة تكون مناسبة لكل ده، كمان البنات المحجبات بيكون صعب ليهم يلبسوا سكراب نص كم ويلبسوا تحتيه هدوم كتير تحته في الصيف، الجو بيكون حر أوي، فقررت أعمل تصميمات بكم طويل عشان يكون أسهل».

تفاعل الفتيات مع فكرة ندى

تفاعل الكثير من الفتيات مع فكرة «ندى»، التي قد تبدو غريبة بعض الشيء، وتقول: «لقيت فيه بنات بيحبوا يلبسوه طويل ويكون سكراب ساتر بالنسبالهم فبدأت أعمل حاجات طويلة، وفي الوقت نفسه بغير من شكل السكراب، مثلا أخلي فيه زراير من قدام عشان يكون سهل يتفتح ويتقفل أعمل حاجة مناسبة لواحدة حامل، وبعد كده هترضع عشان يكون عملي ومريح في نفس الوقت».

أرادات ندى أن تقلل من رهبة المرضى وخصوصا الأطفال، بإضافة الألوان الزاهية لزي الأطباء: «حبيت أحسس المرضى لو هما أطفال يشوفوا الدكتور والتمريض بلبس فيه شكل من الألوان والنقشات، فعملت الاسكراب المنقوش عشان يقلل رهبتهم من المستشفيات».

سكراب وبلطو ملون

بعد نجاح الفكرة صممت الطبيبة الشابة «سكراب جيبة» في غاية الأناقة وبصورة غير معتادة، متابعة: «فكرت أعمل سكراب جيبة بعد كدة البنات بقوا يقولولي إحنا بننزل عيادات، وعايزين حاجة تكون نوعا ما سكراب بس شكلها شيك أوي، فبقيت أعمل حاجة إضافية بحيث يكون سكراب بس شيك».

بداية تنفيذ فكرة المشروع

بدأت ندى مشروعها، منذ فبراير الماضي، حينما أنهت دراستها في الجامعة، في المركز 21 على الدفعة، ولم تكن وقتها قادرة على الجمع بين الدراسة والعمل، فكانت الانطلاقة الحقيقة بعد التخرج، فأنشأت جروبا على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لتسويق منتجاتها، حتى تصدر لمحافظات مصر وبعض الدول العربية مثل الكويت والسعودية.