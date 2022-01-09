أفضل قمصان و«تي شيرتات» الرجال في 2022.. شياكة وأناقة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تمثل «القمصان» و«التي شيرتات» المختلفة شيئا أساسيا للرجل إذ إنه يرتديها في جميع الأوقات ومختلف درجات الحرارة سواء في الصيف أو الشتاء، لذلك نقدم لك مجموعة من النصائح والخطوات التي تجعلك تركز على أفضل الأنماط عند اختيار القميص أو التي شيرت الخاص بك، سواء كنت في العمل أو عند وقت اللهو أو مجرد الاسترخاء في المنزل.

ووفقا لمجلة menshealth الأمريكية، إذا كنت من الأشخاص الذين يتنقلون دائمًا، فركز على الأنماط التي تناسب الأنشطة المتعددة، والتزم بالألوان الأساسية كالأزرق والأسود والأبيض والرمادي، لأنها تبدو رائعة مع أي قطعة اخرى.

وخلال السطور نستعرض مجموعة من أبرز القمصان التي يمكنك ارتداؤها خلال العام الجديد 2022.

تي شيرت «روبرت باراكيت جورجيا كرونيك»

لا يوجد شيء مثل القميص المثالي الذي يمكنك ارتداءه، خلال اليوم، لكن مع وجود العديد من الخيارات التي تغزو الأسواق، يمكنك شراء هذا التي شيرت الأكثر مبيعًا والمصمم من ماركة أزياء Robert Barakett العالمية، ومُصنع من قطن «بيما» فائق النعومة ومتوفر في 20 لونًا.

ويبلغ سعر هذه القطعة 39 دولارا، ما يعادل 612 جنيها.

تي شيرت «بولو شبكي» من رالف لورين من بولو رالف لورين

يمكن أن يعود أصول تي شيرت «البولو» إلى شمال شرق الهند، وحوّل رالف لورين الأمريكي في النهاية القميص ذو الأكمام القصيرة والمكوّن من ثلاثة أزرار إلى عنصر أساسي في عالم الموضة.

يبلغ سعر التي شيرت 95 دولار، ما يعادل نحو 1500 جنيه.

قميص «توبمان» بأكمام قصيرة

يمكن أن يكون القميص الكلاسيكي قصير الأكمام من أكثر الملابس انتشارًا في خزانة الملابس، إذ يمكن ارتداءه مع السراويل أو بناطيل «سبور».

يبلغ سعر هذا القميص 33 دولارا، ما يعادل 519 جنيها.

قميص Filson Alaskan Guide

اشتهر هذا القميص من قبل رجال الحدود الأمريكيين بدفئه ومتانته، غالبًا ما يرتبط قميص «الفانيلا» بالمغامرات في الهواء الطلق والطقس البارد، ويمكن ارتداءه مع بنطلون جينز.

يبلغ سعر هذا القميص 135 دولارا، ما يعادل 2121 جنيها.