الامارات | دراسة: انجاب الذكور يجلب الاكتئاب للأمهات

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: انجاب الذكور يجلب الاكتئاب للأمهات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية دراسة جديدة تفيد بأن النساء اللاتي يلدن ذكورًا يكن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بعد الولادة.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة كينت حول اكتئاب ما بعد الولادة، فإن احتمالات الإصابة بهذه الحالة ارتفعت لتصل إلى 79% من الأمهات، خصوصًا عندما يلدن أطفالًا ذكورًا.

وأظهرت الدراسة أيضًا أنه من المتوقع أن الأمهات اللاتي كان لديهن ميل نحو أعراض الاكتئاب والقلق والإجهاد، يكنّ أكثر عرضة لخطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، مؤكدة على أن تقديم الدعم المعنوي للأم يمكن أن يجعلها أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب.

وأوضحت الأبحاث أن ولادة طفل ذكر يزيد من الالتهابات التي لها صلة بالاكتئاب، إذ ثبت أن هناك علاقة بين الاستجابة المناعية الالتهابية وتطور أعراض الاكتئاب.

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