الامارات | طفلة مليونيرة عمرها 10 سنوات تفكر بالتقاعد

شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة مليونيرة عمرها 10 سنوات تفكر بالتقاعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنوي طفلة أسترالية في العاشرة من العمرالتقاعد من العمل بعد 5 سنوات.‏

وأسست الفتاة المليونيرة بيكسي كورتس، التي تبلغ من العمر 10 سنوات، شركة ألعاب تحقق بالفعل أرباحا ضخمة، هي "بيكسيز فيدجتس".

وأطلقت بيكسي الألعاب الشهيرة، في العام الماضي، وبيعت في أول 48 ساعة من طرحها، ومازالت تحوز على اهتمام العالم.

و لدى بيكسي كورتس بحسب وكالة "سبوتنيك"، شركة أخرى، هي "بيكسيز بوز"، والمتخصصة في إكسسوارات شعر، والتي أنشأتها والدتها عندما كانت طفلة.

وأصبحت الشركتان حاليا جزءا من "بيكسيز بيكس"، التي تبيع أيضا ألعابا وملحقات أخرى للأطفال.

واكتسبت قصة "بيكسي" عددا كبيرا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت والدتها، روكسي جاسينكو في تصريحات لموقع "نيوز" الأسترالي: "يمكنها أن تتقاعد عن العمل في سن الـ 15 إذا أرادت ذلك".

وأضافت مازحة: "كانت نكتة عائلتنا هي أنني سأعمل حتى أبلغ 100 عام، بينما ستتقاعد ابنتي بيكسي في سن 15، أنا بالتأكيد أعرف من هو الأكثر ذكاء".

وأكدت والدة بيكسي أنها لا تريد أن تشعر ابنتها أن عليها العمل في الشركة، على الرغم من نجاحها.

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