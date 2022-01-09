أطعمة تسبب مخاطر أعراض ارتفاع السكر في الدم.. تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

قد تظهر أعراض مرض السكري عن طريق تناول أطعمة معينة، أو اتباع خطط غذائية محددة، والتي يمكن أن تزيد من خطر إصابتك بارتفاع نسبة السكر في الدم عن طريق تناول بعض الوجبات السريعة.

ووفقًا لموقع express، أوضحت الدكتورة سارة كايات، أخصائية التغذية أسوأ الوجبات الجاهزة التي يمكن أن تختارها، لأنها قد تزيد من فرص الإصابة بأعراض مرض السكري.

ومرض السكري قد يكون ناتجًا عن تناول أطعمة معينة، أو عدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية، فحذرت الدكتورة سارة من أن الدهون المشبعة والكربوهيدرات يمكن أن تزيد بشكل خاص من خطر الإصابة بمرض السكري.

حوالي 90 في المائة من جميع حالات مرض السكري ناتجة عن مرض السكري من النوع 2، الذي يوصف بأنه المكان الذي يكافح فيه الجسم لإنتاج ما يكفي من هرمون الأنسولين، أو أنه يكافح للتفاعل مع الأنسولين.

وبدون كمية كافية من الأنسولين، يتراكم السكر في مجرى الدم، مما قد يكون له عدد من العواقب الوخيمة، فإذا كنت مصابًا بداء السكري من الضروري أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، مع التحكم في مستويات السكر في الدم.

على الرغم من أن وجبات العشاء الجاهزة دائمًا ما تكون خيارًا سهلاً، إلا أنه يمكنك زيادة فرص ارتفاع السكر في الدم عن طريق تناول الكثير من الطعام.

حذرت طبيبة التغذية من أنه إذا كنت ترغب بشدة في الحصول على الوجبات الجاهزة، فعليك تجنب تناول الكثير من البيتزا، قائلة إنه في حين أنه من المقبول تمامًا الاستمتاع بنفسك بين الحين والآخر، إلا أنه يجب عليك تجنب تناول البيتزا الجاهزة باستمرار.

وأضافت طبيبة التغذية: "أعتقد أنها تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات والدهون المشبعة مع كل الجبن في الأعلى، فنعلم جميعًا أنه لا أحد يذهب إلى الطبقة النباتية - يختار الجميع دائمًا شيئًا دهنيًا مثل البيبروني، وهو لحم معالج للغاية، لذلك ربما لا يكون الأفضل".

وأوضحت أنه لمجرد أنك مصاب بمرض السكري، فهذا لا يعني أنه يتعين عليك قطع البيتزا تمامًا، كما أضافت جمعية السكري الخيرية في المملكة المتحدة، فبدلاً من ذلك، حاول اختيار جزء أصغر، مع اختيار الطبقة الخاصة بك بعناية.

وأضافت: "قلل من قواعد البيتزا العميقة، بدلاً من اختيار مجموعة متنوعة من العجينة الرقيقة، ولا تنس أنه من الأفضل أن تملأ طبقًا جانبيًا بالبيتزا بدلاً من تناول كل شيء".

وأفادت بأنه ليس من السهل دائمًا معرفة ما إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري، لأن الأعراض لا تجعلك بالضرورة تشعر بتوعك.

وأوضحت أن الأعراض الأكثر شيوعًا شيوعًا تشمل التعب وإخراج البول أكثر من المعتاد والشعور بالعطش الشديد، منوهة إلى أنه من الضروري أن تتحدث إلى الطبيب في أقرب وقت ممكن إذا كنت تعتقد أنك مصاب بداء السكري، فإذا تُركت الحالة دون علاج، فقد تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.