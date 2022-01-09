احذر وضع المرآة في هذه الأماكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يكاد لا يخلو أي منزل من المرآة، ورغم ذلك، إلا أن كثيرين لا يعرفون الأماكن الصحيحة لتعليقها، ما ينعكس سلباً على مجرى الطاقة في منازلهم، ويتركهم عرضةً للطاقة السلبية.

وتقول الدكتور سها عيد، خبيرة علم طاقة المكان، أو ما يعرف بـ"الفانج شوي"، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، إن "المرايا سلاح ذو حدين أما أن تجذب الطاقة الإيجابية في المكان أو تجلب الطاقة السلبية، وذلك اعتمادا على المكان الذى يتم وضعها فيه، فهي تُستخدم للديكور الداخلي والخارجي للمنزل، لإضفاء الإضاءة والاتساع على الغرف والمنزل بصفة عامة".

1- أنواع المرآة وأماكن وضعها:

- المستديرة: ينصح بوضعها عند باب المرحاض، وذلك لمنع الطاقة غير المستقرة للماء وحجزها داخل الحمام.

- الدائرية الصغيرة: ينصح بوضعها عند السلالم الطويلة، وعند عتبة السلالم المتتالية، حتى تساعد على صعود الطاقة.

2- الأماكن التي يجب تجنب وضعها بها:

- أمام السرير أو الباب.

- تجنب استخدام المرايا ذات الألوان المحددة مثل الأحمر والأصفر والأرجواني والبرتقالي.

- يفضل المرآة ذات الإطار الخشبي، أو اللون الهادئ غير الملحوظ.

- تجنب المرآة الحادة التي ليس بها إطار، وذلك لأنها تعبر عن الحدة والقواطع الحادة.

- الابتعاد عن تعليقها مقابل باب المدخل مباشرة، فهذا يدفع بالطاقة نحو الباب، فتخرج منه عند فتح الباب وتتلاشى.

- لا يفضل وضعها في مكان يعكس المناظر السلبية، فعلى سبيل المثال لا يجب أن تعكس باب المرحاض، أو الموقد أو أي زاوية مبعثرة الأغراض في المنزل، حيث عندما نرى مشهداً مزعجاً في المرآة، فهذا يضاعف من الطاقة السلبية في المكان.

- لا تضعها في مكان تقطع فيه مجرى الطاقة، مثل وضع المرآة في نهاية الممر الطويل، فهي تزيد المساحة طولا، بالإضافة إلى أنها ترمز إلى الرغبة في إبعاد الآخر، كما أنها تعيق انسياب الطاقة.

- تجنب وضع مرآة مكشوفة في غرفة النوم وخاصة مقابل السرير، فهي تسبب الأرق، لا سيما إذا كانت تعكس السرير، وإذا كان الثنائي يعاني من مشكلات زوجية، فإن وجود المرآة في غرفة النوم قد يضاعف من هذه المشكلات.

- لا ينصح باستعمال المرآة المكسورة أو المضلعة المعروفة باسم Pakua داخل المنزل، لأن المضلعة عادةً ما تعكس كل طاقة الـChi نحو الشخص الذي ينظر إليها او أمامه باستمرار، وتعطي الانطباع بأنك تنظر بطريقة غريبة تجاه الآخر، ما يولّد شعوراً بعدم الارتياح ويؤدي إلى توتر في العلاقات الخاصة والاجتماعية، كذلك الأمر، فإن المكسورة تجلب طاقة سلبية مهما كانت صغيرة الحجم وتعطي الانطباع بإعاقة مجرى الطاقة

بعض النصائح التي يجب اتباعها، فيما يلي:

- ينصح باستخدام مرآة ذات مساحات كبيرة، لجعل غرفة الجلوس أكثر اتساعا.

- استخدام المرايا بين النوافذ لإعطائها عمق.

- يجب وضعها في غرفة المائدة، حتى تعكس أصناف وأشكال الطعام، والأوقات السعيدة للأسرة.

- من الأفضل وضعها فوق المدافئ والاسعافات الأولية وغطاء خشبي للوحة الكهرباء في المنزل.

- عدم الاحتفاظ بالمرآة المكسورة في المنزل.

- ينصح بعدم شرائها من الآخرين قبل تطهيرها بالبخور والماء المالح، وخاصة من صالات المزادات، نظرا لأن الشخص لا يعلم ماذا شهدت تلك المرايا من أحداث حتى ننقلها إلى المنزل.