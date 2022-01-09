طريقة عمل بط محشي بالفريك.. زي ما قال الكتاب

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البط من الأكلات المصرية الشهيرة، التي لا تخلو منها الموائد خاصة في المناسبات والعزائم الكبيرة، فهو من الأصناف المحببة لمذاقه الطيب وفوائده العظيمة.

ويمكن تحضيره بعدة طرق مختلفة منها «المحشي بالفريك»، ويقدم «هن» خلال التقرير التالي طريقة تحضيره بحسب وصفة الشيف «سارة عبد السلام» مقدمة برنامج «سنة أولى طبخ».

طريقة عمل بط محشي بالفريك

ينقع البط في محلول عبارة عن 3.5 لتر من الماء، مضاف إليه نصب كوب من الملح و3 أرباع كوب من السكر.

- مقادير تتبيل البط بالفريك

4 حبات من البصل المفروم ناعم.

ملعقتان صغيرتان من القرفة.

ملعقة صغيرة حبهان بودر.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقتان صغيرتان كبابة صيني.

ربع ملعقة صغيرة جوز الطيب.

ربع ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.

- تتبيل دهن البط

ملعقتان كبيرتان من الصلصة

ملعقة كبيرة عسل

ملعقة صغيرة سبع بهارات

ملح

فلفل أسود

زيت نباتي

- مقادير حشو الفريك

نصف كيلو كبد دجاج.

3 أكواب فريك.

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ربع ملعقة صغيرة مستكة.

رشة جوزة الطيب.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقتين صغيرة كبابة صيني.

ربع ملعقة صغيرة جوز الطيب.

ربع ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

كوبان من مرقة الدجاج.

سمن.

طريقة تحضير البط بالفريك

- ينقع البط في الماء المضاف له الملح والسكر لمدة 6 ساعات أو ليلة لأفضل نتيجة، ثم تصفى.

- ضعي الآن في الكبة البصل والتوابل واخلطيهم جيدا، حتى يصبح المزيج بودرة، وتبلي بها البط من الداخل والخارج واتركيها في التتبيلة لمدة ليلة كاملة.

- لعمل الفريك اغسليه أولا وينقع قبل تسويته على النار، ثم ضعي في إناء على النار القليل من السمن والبصل المبشور، ويشوح جيدا.

- ضيفي ورق لورا للبصل إضافة لباقي التوابل، وقلبيها جيدا، ثم تضاف الكبدة والفلفل الأسود والملح ويشوح جيدا مع البصل.

- ضعي المرقة وباقي التوابل ثم قومي بحشو البط من الداخل والخارج وأسفل الجلد.

- اربطي رجلي البط وضعيها في صينية بالفرن، وانتظري حتى يحمر وجهها، وتقدم بالفريك.