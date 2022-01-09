7 قطع أزياء شتوية لا تبطل موضتها مهما مر الزمن.. «الجاكت الجلد والبيزك الأسود أهمها»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع بداية كل فصل جديد تحرص الفتيات على متابعة خطوط الموضة، وتسعى لشراء العديد من القطع، ولكن بسبب ارتفاع أسعار الملابس الشتوية، وانتهاء موضة بعض الملابس بمجرد انتهاء الموسم، ليس من السهل شراء كل ما هو جديد، لذلك تقدم لك «هن» محموعة من القطع التي لا تنتهي موضتها مهما مر الوقت وتظل دور الأزياء وشركات الملابس إصدارها كل عام وفق موقع clevergirlfinance.

«الترانش كوت»

يعتبر هذا المعطف من دار «بربري» للأزياء العالمية الأكثر شهرة من بين جميع قطع الأزياء الخالدة، ولكن لارتفاع سعرة ليس من السهل على الجميع الحصول عليه، فكل ما تحتاجي إليه هو معطف مصمم جيدًا بنفس الشكل باللون البني أو الأسود، يمكنك ارتداؤه مفتوحا مع سترة وبنطلون جينز ضيق وحذاء طويل يصل إلى الركبة.

«بيزك أسود»

قطعة مثالية لجميع الخروجات والمناسبات الرسمية وغير رسمية، يمكنك تنسيقه بعدة طرق وفي كل مرة تحصلين على إطلاله مختلفة، ارتديه مع جاكت جلد أو «كارديجان» وحذاء رياضي مناسب للأيام العمل أو مع حزام و حذاء بكعب وضيفي بالطو طويل يجعله مناسبا للخروجات الليلية والمناسبات.

القميص الأبيض

يعتبر من أساسيات خزانة الملابس، فهو سهل الارتداء والتنسيق، ومناسب تماما للعمل والاجتماعات المهمة، ويمكنك تنسيقه مع تنورة أو سترة صوفيه وبنطلون جينز وحذاء رياضي للحصول على إطلالة سريعة وعصرية.

«البلايزر» الصوف

يعتبر من القطع الرائعة لوجود العديد من الأشكال المختلفة للاختيار من بينها، ولكن قبل أن تشتريه عليك التأكد من بعض الأشياء: الأكمام تلامس معصمك، والكتفين بهما مساحة كافية، ويجب أن يكون الجزء الأمامي مناسب للمقاس، قومي باختيار لون محايد، أسود أو الأبيض أو البيج للتأكد من أنه يناسب معظم القطع في خزانتك، قد يكون باهظة الثمن بعض الشيء، لكنه يستحق ذلك.

الجاكت الجينز

هو واحد من أكثر قطع الأزياء المستمرة طوال السنين، يعتبر عنصر أساسي في دولاب كل فتاة، بغض النظر عن عمرك أو أسلوبك، ويمكنك أيضًا اختياره بزخارف صغيرة لجعله أكثر عصرية، ويمكنك تنسيقه مع إطلالات كثيرة: على فستان من الصوف أو مع بنطلون جينز باللون الأسود أو الرمادي.

«الكارديجان»

يأتي بقصات وأشكال وأقمشة مختلفة، فيمكن أن يكون من الكشمير أو القطن أو الصوف الثقيل، يمكنك اختيار من بينهم ما يناسب احتياجاتك، نسقي كارديجان طويل مع بنطلون من الجلد وقميص بسيط برقبة مع زوج من الأحذية الرياضية البيضاء سيمنحك إحساسًا بالدافئ عند ارتدائه وإطلالة مميزة.

الجاكيت الجلد

يأتي بمجموعة متنوعه من الأشكال و الألوان يمكنك اختيار من يناسك من بينها، من الأفضل شرائه من الجلد الطبيعي حتي يستمر معك لفترة طويلة، فهو مناسب لكل الاوقات والمناسبات.